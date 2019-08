Vlaamse topondernemers Guido Dumarey en Bart Gruyaert investeren liever in Frankrijk

Ondernemen in Frankrijk is geen sinecure, maar de Vlaamse ondernemers Guido Dumarey en Bart Gruyaert verkiezen het boven investeren in eigen land. Zelfs nu Gruyaert met zijn bedrijf Altifort in bijzonder zwaar weer zit.

BART GRUYAERT EN GUIDO DUMAREY "Frankrijk is een van de moeilijkste landen om zaken te doen." © Zabulon Laurent/ABACA

Een handvol jaren geleden was Bart Gruyaert (42) directeur van een van de Franse vestigingen van Guido Dumarey (60). Die serieondernemer, die bekend werd met de holding Punch, nam in 2013 in Straatsburg een oude GM-fabriek en haar duizend werknemers over. Maar die samenwerking zal eenmalig blijven. Daarvoor botsen de karakters van de twee West-Vlamingen te veel. Na zijn vertrek richtte Gruyaert samen met zijn Franse zakenpartner Stanislas Vigier de industriële groep Altifort op (zie kader Wat doet Altifort?). In de luwte nam hij vijftien noodlijdende Franse fabrieken over, waardoor hij nu 1500 werknemers heeft.

