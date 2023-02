De Vlaamse regering onderzoekt de verkoop van haar belang in de investeringsmaatschappij Gimv. Vlaan­deren, dat ruim een kwart van de aandelen bezit, wil nog deze legislatuur beslissen of het uit het bedrijf stapt. Dat meldt De Tijd vrijdag op basis van meerdere bronnen.

Dat Vlaanderen zijn belangen tegen het licht houdt, werd bij de regeringsonderhandelingen in 2019 opgenomen in geheime afspraken - de zogenaamde Atoma­-schriftjes - tussen de drie coa­litie­partners. De voorbije weken zijn volgens De Tijd de voorbereidingen voor een poten­tiële verkoop begonnen. De Vlaamse regering zou het geld van een verkoop willen gebruiken om haar schulden af te bouwen. Die stijgen onder impuls van de jaarlijkse begrotingstekorten van 64 procent van de ontvangsten naar 80 procent in 2027, blijkt uit de jongste meerjarenraming. Gerekend met de slotkoers van donderdagavond zou een volledige exit uit Gimv 337 miljoen euro opleveren. Ook de participatie in Ethias Finance ziet de Vlaamse regering volgens De Tijd niet meer als een kerntaak. Tijdens de bankencrisis stapte ze samen met Wallonië en de federale overheid voor 1,5 miljard in het kapitaal om de verzekeraar van de ondergang te redden. Vlaanderen trof al voorbereidingen om zijn Ethias-belangen te verkopen, maar heeft daarvoor het fiat van de andere over­heden nodig.