In een open brief wijzen meer dan honderd Vlaamse ondernemers de verschillende regeringen van ons land met de vinger als in 2025 na de kernuitstap energietekorten dreigen. Ze eisen dat uitbater Electrabel verplicht wordt de kerncentrales langer open te houden.

Rechtstreekse aanleiding voor de open brief - getiteld 'De lamp zal straks niet meer branden' - is de definitieve streep die Engie deze week zelf heeft getrokken door een verlenging van twee kerncentrales. De meer dan honderd ondernemers die de open brief ondertekenden vrezen dat in 2025, na de kernuitstap, het licht niet meer aanblijft. "De lamp zal niet meer branden in 2025, na de kernuitstap. Die overtuiging klinkt steeds luider", klinkt het.

In de brief wordt snoeihard uitgehaald naar deze regering en de vorige regeringen. Door 'het politieke getreuzel van de laatste 20 jaar' is ons land niet klaar voor de energietransitie. De bevoorradingszekerheid kan niet gegarandeerd worden, vrezen de ondertekenaars. 'De huidige regering en bij uitbreiding alle voorgaande, dragen hier een verpletterende verantwoordelijkheid'.

De ondernemers maken zich grote zorgen over de bevoorradingszekerheid en eisen maatregelen. Zo moet Engie worden verplicht de levensduur van de jongste twee kerncentrales met minstens tien jaar te verlengen.

De open brief is een initiatief van de voorzitter van Voka West-Vlaanderen Philippe De Veyt en Unilin-CEO Bernard Thiers en moet 'de hallucinante situatie waarmee politici licht en onverantwoord omspringen met de energievoorziening in België' aanklagen.

In totaal ondertekenden 129 CEO's de brief. Onder de ondertekenaars zijn bekende namen zoals de CEO's van TVH, Vandewiele, Jules Destrooper of Ardo.

