Vlaamse frietkampioen wordt boeman in Wallonië

Wolfgang Riepl Wolfgang Riepl is redacteur bij Trends

Jan Clarebout wil 300 miljoen euro investeren in een gloednieuwe fabriek in Frameries, goed voor 500 banen. Maar de buurt lust zijn plannen niet, waardoor de Vlaamse frietkampioen de boeman van Henegouwen is geworden.

Jan Clarebout © JC