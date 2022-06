De Vlaamse cybersecurityspecialist Spotit heeft een kantoor geopend in North Carolina, aan de Amerikaanse Oostkust. De gespecialiseerde dienstverlener draait 25 miljoen euro omzet met 120 medewerkers, grotendeels in België. Spotit deed daar acht jaar over, maar in de Verenigde Staten moet het sneller gaan. Over drie jaar willen ze daar al een afdeling hebben met 120 medewerkers. Dat kan deels via de bestaande klanten, zoals BekaertDeslee en UCB.

'We hebben in België veel internationaal gerichte Belgische bedrijven of vestigingen van buitenlandse bedrijven als klant', zegt CEO Jürgen Verniest. 'Die klanten zijn vaak actief aan de Oostkust. We starten in de VS deels op hun verzoek, maar ook op dat van onze partners en medewerkers. We willen ook snel nieuwe Amerikaanse klanten tekenen.'

De Amerikaanse expansie wordt geleid door de Belg Sander Vasbinder, die sinds 2016 bij Spotit aan de slag is. 'We willen dezelfde mentaliteit en bedrijfscultuur meebrengen die ons in België heeft doen groeien, maar we willen het wel met lokaal talent doen, om zo goed mogelijk in te spelen op de lokale noden en gebruiken. Raleigh in North Carolina is een zeer aantrekkelijke locatie voor ons. We zitten dicht bij onze klanten, we kunnen gemakkelijk van Florida tot New York opereren. Daarnaast zijn de zeer goede universiteiten in de buurt een voordeel voor het rekruteren van nieuw lokaal talent. Er is er al een goed lokaal ecosysteem van techbedrijven, met wellicht Citrix als een van de bekendste voorbeelden. Straks opent Apple er ook een eigen campus met 3000 ingenieurs.'

'Bovendien heeft Raleigh een goede luchthaven, met steeds meer internationale connecties, waardoor we ook gemakkelijk naar klanten in Zuid-Amerika kunnen vliegen", voegt Verniest eraan toe. "Het tijdsverschil met ons Gentse hoofdkwartier is geen probleem. Integendeel: we kunnen daardoor gemakkelijker een de klok rond permanentie aanbieden, om onze klanten te helpen met cyberincidenten. We hebben ondertussen 175 klanten op vijf continenten. De voortdurende permanentie in ons security operation center is een belangrijke sterkte. We zijn dus al internationaal actief, maar de Amerikaanse expansie is een prioriteit. We verwachten sneller in de VS te kunnen groeien dan we de voorbije acht jaar in België gedaan hebben (sinds de oprichting, nvdr). We hebben de gezonde ambitie over drie jaar een even grote afdeling in de VS op te richten als we nu in België hebben. We mikken in België, waar we natuurlijk ook hard willen blijven groeien, op bedrijven met ongeveer 2000 medewerkers. In de VS is dat eigenlijk maar een kmo, en daar zijn er veel meer van. Er is dus nog veel potentieel. De coronacrisis heeft de vraag naar expertise en diensten in cybersecurity enkel maar doen toenemen.'

