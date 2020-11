Belgische ondernemers investeren 2,5 miljoen euro in het Gentse maaltijdenbedrijf Mealhero. De startup voorziet gezinnen van een slimme stoommachine, waarop die gepersonaliseerde diepvriesmaaltijden kunnen laten leveren via een app.

Net als andere foodbox-leveranciers profiteert Mealhero van de coronacrisis. Om snel op te schalen lanceerden de oprichters een financieringsronde die 2,5 miljoen euro heeft opgebracht. Het kapitaal wordt ter beschikking gesteld door grote spelers in de Belgische foodtech: de familie Jan Haspeslagh (Ardo), Zhong Xu en Jan Hollez (Deliverect) en de investeerders achter Bavet. Met een eerste enveloppe van 900.000 euro kon het bedrijf productontwikkeling en klantenwerving mogelijk maken, maar de coronacrisis zorgt voor een nieuwe dynamiek.

'De coronapandemie zorgt ook bij ons voor een heel speciale periode', zegt CEO Jeroen Spitaels. 'We zagen de verkoop serieus stijgen, maar het legde ook enorme druk op onze operationele keten.' De financiering bewijst volgens Spitaels dat het idee veel potentieel heeft.

Mealhero stelt vandaag 30 mensen tewerk en levert maaltijden in België en Nederland. 'Je ziet vaak dat een traditionele foodbox maar een klein deel van het kookprobleem oplost', zegt Spitaels. Mealhero levert 30 vriesverse gerechten en 70 afzonderlijke ingrediënten aan huis, die in een slimme stomer worden bereid. Het bedrijf richt zich voornamelijk tot jonge gezinnen 'die lekker en gezond willen eten' en niets voelen voor een standaard aanbod.

Met de financiering wil Mealhero binnenkort ook in andere Europese landen het concept introduceren.

