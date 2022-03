De keuken en de zorg. Die twee grote passies combineert André Claessens met zijn traiteurbedrijf. Het waardegedreven familiebedrijf heeft een hart voor zijn klanten en medewerkers.

Het is opvallend dat een horecabedrijf in volle coronacrisis tot Trends Gazellen Ambassadeur word gekroond. Maar Traiteur Claessens André is dan ook actief in een heel specifieke niche. Dagelijks bereidt het bedrijf meer dan duizend maaltijden, waarvan het gros rechtstreeks geleverd wordt bij senioren thuis in de driehoek Brussel, Leuven en Mechelen. De rest gaat naar woon-zorgcentra en scholen.

Ondernemersdroom

André Claessens begon zijn carrière in de zorg. In 2007 volgde hij na zijn werkuren een bijscholing tot traiteur. Nadat hij lange tijd aan het bed had gestaan, werd hij verantwoordelijk voor de grootkeuken in een woon-zorgcentrum met 85 senioren. In bijberoep vestigde hij zich als klassieke traiteur.

Toen hij betrokken raakte bij het Center for Gastrology, een Europees project met aandacht voor de voedselkwaliteit in de zorgsector, sloeg hij een ander pad in. Hij verliet het woon-zorgcentrum en werd head of hospitality bij Armonea, een van de toonaangevende spelers in de Europese ouderenzorg. "Dat was een leerrijke ervaring", blikt Claessens terug. "Maar ik kwam voor een moeilijke keuze te staan: doorgroeien in het bedrijf, of voor mijn ondernemersdroom gaan door van mijn bijberoep mijn hoofdberoep te maken. Toen mijn oudste zoon Glenn in 2016 afstudeerde als manager en kok, hebben we samen de sprong gewaagd."

Inclusief ondernemen

Eerst combineerde Claessens klassieke traiteurdiensten met zorgcatering, maar al snel ging de focus helemaal naar die laatste activiteit. "We leveren lekkere, verse en gezonde maaltijden overgoten met een sociaal sausje. En we maken het verschil door extra diensten aan te bieden, zoals de thuisbezorging van brood, beleg, snacks en fruit. Onze mensen hebben ook allemaal een EHBO-cursus gevolgd. Dat komt bij ons publiek geregeld van pas", zegt André Claessens.

Traiteur Claessens André is een familiebedrijf. De echtgenote van Claessens gaf haar baan als hoofdverpleegkundige op om mee in de zaak te stappen. Ook zijn zonen Brent en Stef draaien mee. "Ieder van ons heeft zijn achtergrond, maar we spreken allemaal dezelfde zorgtaal", zegt André Claessens.

In heel korte tijd is het familiebedrijf sterk gegroeid. Claessens is begonnen in zijn eigen keuken, later verhuisde de productie naar de garage. Nu beschikt het bedrijf over een professioneel uitgerust atelier van 1.000 vierkante meter. Het team is fors uitgebreid tot zo'n vijftig medewerkers. "Inclusief ondernemen is voor ons geen modewoord. We geven graag kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak hebben ze aan de andere kant gestaan. Ze weten als geen ander wat belangrijk is", aldus André Claessens.

Claessens koestert nog heel wat andere plannen. Zo wil hij op termijn een platform uitbouwen om het vinden van de juiste zorg voor zorgbehoevenden te vereenvoudigen. Op die manier kunnen veel senioren langer thuis wonen.

