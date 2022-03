De strategische ligging in Ternat en het familiale karakter van zijn bedrijf zijn volgens Ahmed Gocen de belangrijkste verklaringen voor de snelle groei van de kabellegger GKW.

Op een boogscheut van het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat bevindt zich het hoofdkwartier van GKW. Het bedrijf is gespecialiseerd in de aanleg van nutsleidingen, ondergrondse kabels en water- en gasleidingen. In 2020 draaide GKW een omzet van 27 miljoen euro. "We bieden onze klanten een totaaloplossing aan: van het ontwerp, over de aankoop van materialen en de uitvoering van de werken tot de oplevering van de werf", zegt Ahmed Gocen. "Flexibiliteit is ons handelsmerk. Onze magazijnen en onze werking zijn zo georganiseerd dat we heel snel kunnen interveniëren."

Het klantenbestand bestaat uit slechts een handjevol namen, waaronder de netbeheerder van elektriciteit en aardgas, Fluvius, en heel wat intercommunale watermaatschappijen zoals Pidpa, Farys, de Watergroep, La Société Wallonne des Eaux (SWDE) en Arewal.

Strategische ligging

In 2009 nam Ahmed Gocen de Gentse Kabelwerken in Destelbergen over. "Het bedrijf haalde toen een omzet van 1 à 2 miljoen euro", herinnert hij zich. "We hebben de hoofdzetel naar Ternat verhuisd en de naam om die reden veranderd in 'GKW'. Die afkorting heeft als extra voordeel dat Franstaligen de naam gemakkelijker kunnen uitspreken, want we zijn ook actief in Brussel en Wallonië." De band met Gent is niet helemaal doorgeknipt, want het bedrijf heeft er nog een klein filiaal dat zich toelegt op rioleringswerken.

De verhuizing naar Ternat ziet Ahmed Gocen als een van de succesfactoren van zijn bedrijf. "Onze ligging is strategisch heel interessant. Er zitten nauwelijks concurrenten in de streek en we zijn hier beter geplaatst om Brussel en Wallonië te bedienen", analyseert de Anderlecht-supporter, die ook heel wat sympathie heeft voor competitieleider Union Sint-Gillis. "Ons hart ligt nu eenmaal in Brussel", knipoogt hij.

Historisch bekeken is het gros van de kabelleggers gevestigd in Oost-Vlaanderen. In de regio Zele, Lokeren en Hamme heeft zich door de jaren heen een heuse cluster van zulke bedrijven gevormd. Het was ook daar dat de vader van Ahmed de kneepjes van het vak leerde, bij De Schaepmeester in Zele. "Het plaatsen van boven- en ondergrondse leidingen is een heel specifiek vak, dat sindsdien in de genen van onze familie zit. Het was dus zeker geen toeval dat ik GKW heb overgenomen", vertelt Ahmed Gocen.

Overal familie

Een tweede verklaring voor de snelle groei ziet hij in het familiale karakter van het bedrijf. Al snel na de overname kwamen de twee broers van Ahmed, Nuri en Huseyin, aan boord als aandeelhouder van GKW. Op operationeel gebied zijn er nog meer verwanten actief. "Inmiddels heeft ook al de derde generatie haar opwachting gemaakt in het bedrijf. De snelle groei heeft dat toegelaten", zegt Ahmed Gocen. "De voorbije jaren hebben we het bedrijf gereorganiseerd, waardoor we nu op alle strategische posities een familielid hebben, in de boekhouding, de hr-afdeling, de calculatiedienst en de vergunningen."

De arbeidsmarkt is momenteel oververhit, maar voor de sector was het ook in het verleden nooit gemakkelijk om de juiste profielen te vinden. "Het begint bij de retentie. We staan heel dicht bij onze medewerkers en dat is goed voor de loyauteit. Onze familie woont verspreid over steden als Antwerpen, Brussel en Gent, waardoor we een breed netwerk hebben om te rekruteren", vertelt Ahmed Gocen. "Daarnaast durven we te investeren in mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We zijn actief in een nichesector van de bouw waarvoor nauwelijks opleidingen bestaan. De kennis van dit vak hebben we zelf en die leren we de nieuwkomers aan. Op die manier hebben we al heel wat successen geboekt."

Sanering van het drinkwaternetwerk

Ahmed Gocen ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. "In de sanering van het drinkwaternetwerk ligt nog heel wat werk op de plank. Daarnaast kijken we ook uit naar een verdere diversificatie van onze activiteiten. Zo bieden de uitrol van het glasvezelnetwerk en de installatie van elektrische laadpalen heel wat potentieel", besluit hij.

