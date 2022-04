Voor de derde keer werden de Vivium Digital Awards toegekend. Met die prijzen wil verzekeraar Vivium, onderdeel van de P&V Groep, bedrijven onderscheiden die interessante digitale oplossingen aanbieden voor makelaars. Zes Belgische insurtechs kregen het label 'leader' toegewezen, wat betekent dat ze top zijn in hun domein.

In het domein levensverzekeringen kregen Harmoney, Harukey en myFaro zo'n award. Harmoney biedt met myHarmoney een financieel paspoort aan waarmee een klant makkelijk het juiste verzekeringsproduct kan afsluiten. E-GOR van Harukey en myFaro zijn drempelverlagende portalen, waarmee klanten hun portefeuille kunnen opvolgen en inzicht krijgen in hun pensioen- en vermogensopbouw.

In het domein niet-levensverzekeringen viel WeGroup in de prijzen met zijn virtuele kantoorassistente Louise. Ook de WIS-tool van WikiTree, die via artificiële intelligentie de zoektocht naar de meest geschikte verzekeringspolis begeleidt, werd onderscheiden. In het domein klanteninteractie stak Penbox er bovenuit. Penbox maakt het gemakkelijk om gegevens en documenten uit te wisselen tussen klanten en makelaar. Het bedrijf werd door de makelaars tevens verkozen tot grootste gamechanger van 2022 en won de Prijs van de Makelaar.

