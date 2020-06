Brusselaar en topvoetballer Vincent Kompany investeert in Anderlecht. De club waar hij zijn opleiding kreeg en waar hij vorig jaar naar terugkeerde, neemt na een tweede rampseizoen alweer een nieuwe start. Het wordt mogelijk de goede.

Een standbeeld aan het stadion en een laan op het trainingscomplex eren de betekenis van Vincent Jean Mpoy Kompany voor Manchester City. De Brusselse ket maakte zich voor de Engelse club onsterfelijk met twee goals: de 1-0 in de derby tegen Manchester United, die de Citizens in 2012 hun eerste titel sinds 1968 opleverde, en de 0-1 vorig seizoen tegen Leicester. Daardoor pakte de club haar vierde titel sinds de Brusselaar er in 2008 arriveerde, net voor sjeik Mansour van Abu Dhabi er aan de lopende band topspelers begon te kopen. Na die laatste titel kondigde de kapitein aan dat hij als speler-manager terugkeerde naar Anderlecht. Zijn eerste seizoen was er geen onverdeeld succes. De Brusselse topclub eindigde op een achtste plaats na 29 speeldagen. Vooral in de bestuurskamer rommelde het, met een reeks ontslagen en functiewissels. Maar nu zouden de puzzelstukjes op hun plaats moeten liggen. Karel Van Eetvelt (ex-Unizo en ex-Febelfin) is sinds 1 april CEO. Grootaandeelhouder Marc Coucke staat het voorzitterschap af aan Wouter Vandenhaute, die al sinds januari extern adviseur was. De oprichter van het tv-productiehuis Woestijnvis en de wielerorganisatie Flanders Classics investeert samen met Kompany ook persoonlijk in de club. Naar verluidt zou Coucke 40 tot 45 miljoen euro aan leningen omzetten in kapitaal en komt er een kapitaalverhoging van 10 tot 20 miljoen euro. Dat geld is nodig omdat de cijfers van de club bloedrood kleuren, met een verlies van 27 miljoen euro over 2018-2019 en voor het tweede seizoen op rij zijn er geen inkomsten uit Europees voetbal. Er wordt gespeculeerd dat de 34-jarige Kompany straks in de politiek gaat, of bij internationale sportbonden terechtkomt. Voorlopig staat de focus echter op Brussel. Vince the Prince staat al heel zijn leven in de schijnwerpers en hij is niet bang zijn mening te geven over heikele thema's als discriminatie, armoede en radicalisering. "Geloof me: ik heb al veel charismatische CEO's en ministers gezien", zegt Anderlecht-woordvoerder David Steegen. "Maar van Vincent ben ik echt onder de indruk. Hij durft zich te vergissen, maar is gepassioneerd door Brussel en hij weet waar RSC Anderlecht voor staat." Dat engagement toont hij ook in de praktijk. Hij kocht in 2013 FC Bleid Molenbeek, dat hij herdoopte tot BX Brussels. De voorzitter werd zijn zus Christel, een van de weinige vrouwen die een voetbalclub leiden. Intussen zitten er drie clubs onder de BX-koepel. Daar leren meer dan 1200 jeugdspelers niet alleen te voetballen, maar kunnen ze ook deelnemen aan huiswerkklassen. Daarnaast heeft Kompany nog twee andere grote liefdadigheidsprojecten. Kompany groeide op in de Brusselse Noordwijk, als zoon van een Congolese vader en een Belgische moeder. Hij kwam er in aanraking met armoede en discriminatie. Dat zijn vader Pierre twee jaar geleden in Ganshoren de eerste zwarte burgemeester van België werd, is dan ook meer dan zomaar een politiek feit. De polyglot - hij spreekt Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans - haalde in 2018 zijn MBA aan de Universiteit van Manchester. Die zakelijke kennis zet hij ook in de praktijk om. Zijn keten hamburgerketen Good Kompany werd na één jaar opgedoekt, maar tegenwoordig leidt hij een klein zakenimperium met een reeks vertrouwelingen. Samen met muziekmanager Klaas Gaublomme richtte hij in 2010 VKG Management op, dat later werd omgedoopt tot Bonka Circus. Het strategisch en creatief bureau tekende onder meer voor marketingacties van de Rode Duivels, de nationale voetbalploeg van België, waarvan Kompany jarenlang de kapitein was. Verder heeft hij belangen in de portretrechtenvennootschap V4K, in Elite Limousines VIP Protection Services, een luxetaxi- en beveiligingsbedrijf, en investeert hij in commercieel vastgoed in Manchester. Met Gaublomme en Lee Mooney, die sinds eind vorig jaar de datagoeroe bij Anderlecht is, is hij ook aandeelhouder van Mud Analytics, een analysebedrijf. En nu wordt hij aandeelhouder van de voetbalclub waar hij zelf speelt en halvelings in het trainershok zit. Het is een risico, maar daar is hij niet bang van, zei hij ooit in De Tijd. "Ik ga geweldig veel op mijn bek. En ik zal nog geweldig veel op mijn bek gaan. Maar ik ben zo koppig dat ik weer opsta, het vuil van mijn gezicht veeg en opnieuw probeer. Opnieuw en opnieuw."