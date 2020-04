Er heerst ontevredenheid bij het personeel van een aantal vestigingen van retailer Delhaize.

Drie Delhaize-supermarkten in Brussel en een winkel in Namen houden woensdag de deuren dicht als gevolg van een vakbondsactie. Dat bevestigt de woordvoerder van de supermarktketen.

Bij Delhaize onderhandelen bonden en directie over een compensatie voor het personeel dat de voorbije dagen en weken door de coronacrisis extra inspanningen diende te leveren. Dat overleg loopt evenwel mank. Daardoor bleven woensdag dus vier Delhaizes dicht door een vakbondsactie.

Het bedrijf biedt de werknemers vijf extra verlofdagen en extra korting bij Delhaize als financiële compensatie. 'Een correct en eerlijk voorstel', aldus de woordvoerder. Volgens de vakbonden gaat het om een financiële compensatie van 400 à 470 euro.

Vakbonden en werkgevers slaagden er niet in een sectorakkoord te sluiten over compensaties voor supermarktpersoneel. Daarom wordt per supermarktketen onderhandeld. Bij Delhaize was er een protocolakkoord gesloten, aldus de bonden. 'Maar dat passeert niet overal', klinkt bij de socialistische bediendebond. De BBTK waarschuwt voor meer acties, ook in andere supermarktketens.

