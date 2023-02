De vier belangrijkste taxshelterbedrijven hebben vorig jaar samen zowat 133 miljoen euro opgehaald om te investeren in onder meer film en podiumkunsten. Dat blijkt uit gegevens van BNP Paribas Fortis Film Finance, Taxshelter.be, Beside Tax Shelter en uFund.

Via het systeem van de taxshelter kunnen bedrijven die investeren in de cultuursector een belastingvrijstelling krijgen.

Er zijn een aantal "intermediairs" op de markt die fondsen ophalen. Zo haalde BNP Paribas Fortis Film Finance vorig jaar 35 miljoen euro op. Het droeg bij tot de financiering van 90 projecten.

Taxshelter.be van ING heeft vorig jaar 34,5 miljoen euro opgehaald en bijgedragen aan 265 projecten. Het bedrijf spreekt van een groei van ruim 13 procent tegenover 2021.

Beside Tax Shelter, het vroegere Belga Films Fund, haalde 32 miljoen euro op voor 111 projecten.

UFund tot slot wist 31,3 miljoen euro te verzamelen, 8,3 procent meer dan het voorgaande jaar. Die instelling financierde 117 projecten.

Dit jaar zullen voor het eerst ook games kunnen worden gefinancierd via de taxshelter.

