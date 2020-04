Heel wat bedrijven ontdekten door het thuiswerken tijdens deze coronacrisis Zoom, het geesteskind van de ondernemer Eric Yuan. Het is een instrument om snel via video te kunnen vergaderen in groep. Meer dan 200 miljoen mensen gebruiken de app, maar al gauw bleek dat respect voor de privacy van de gebruikers en veilige software niet tot het DNA van het bedrijf behoren.

Google, SpaceX en NASA willen Zoom niet langer gebruiken. Door de veiligheidslekken die de afgelopen weken opdoken, zijn veel mensen het vertrouwen in de app kwijt. Experts ontdekten dat de e-mailadressen, de IP-adressen (waaraan je pc kan worden herkend) en de locatiegegevens van de gebruikers niet beschermd waren. Wie de vergadering organiseerde had toegang tot die gegevens. Een foutje in de software zorgde dat enkele vergaderingen werden afgeluisterd. Hackers buitten de zwakheden van de technologie bovendien uit om tussenbeide te komen in privégesprekken of pornofilmpjes te verspreiden. 'Zoombombing' heet de praktijk waarbij je met enkele collega's online vergadert en plots porno te zien krijgt.

Respect voor het privéleven van zijn gebruikers is nooit het sterkste punt van Zoom geweest. Voor het zijn gebruiksvoorwaarden aanpaste, permitteerde Zoom het zich zelfs om gesprekken af te luisteren voor marketingdoeleinden. Een onderzoek van het mediamerk Vice onthulde dat Zoom persoonlijke gegevens van gebruikers doorsluisde naar Facebook zonder daar toestemming om te vragen. Het deed dat zelfs bij mensen die niet eens op Facebook zitten.

Thuis

Die slechte reclame noopte de directie van Zoom ertoe in te grijpen. "Wij konden de verwachtingen op het vlak van privacy en veiligheid niet inlossen," erkende stichter en CEO Eric Yuan op zijn blog. De ondernemer, die Zoom Video Communications in 2011 oprichtte, gaf ook een verklaring. "Toen we ons product bedachten, konden we ons niet voorstellen dat de hele wereldbevolking binnen een paar weken thuis zou studeren, werken en zijn sociaal leven organiseren." In december waren er nog maar tien miljoen gebruikers actief, bij het schrijven van dit artikel al 200 miljoen.

Eric Yuan, een in China opgegroeide Amerikaanse ondernemer, besloot Alex Stamos in dienst te nemen om de problemen aan te pakken. Stamos werkte vroeger nog voor Facebook, waar hij er moest voor zorgen dat de software van het sociale medium veilig was. In een bericht op Medium, een ander sociaal medium, plaatste Alex Stamos de problemen bij Zoom in een breder perspectief. "Het internetplatform moest in een paar weken enorm groeien terwijl het intensief gebruik maakte van video en de gebruikers geen tijdsverschil mochten ervaren wanneer ze met elkaar spraken," schreef Stamos. "In de geschiedenis van het internet is dat echt een nooit geziene uitdaging." Maar ook de veiligheidslekken waren natuurlijk ongezien. Dat wordt nu de uitdaging voor Alex Stamos. Hij moet de privacy van de gebruikers naar een hoger niveau brengen en gebruikers en bedrijven ervan overtuigen dat de problemen van de afgelopen weken niet meer dan kinderziektes waren.

