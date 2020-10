Big Hit Entertainment, het Koreaanse muzieklabel achter de K-popsensatie BTS, heeft een wervelende entree gemaakt op de Zuid-Koreaanse beurs.

Het aandeel verdubbelde meteen in waarde, waardoor de baas van het label nu multimiljardair is. Het succes van de beursgang werd verwacht, aangezien de vraag naar aandelen die aan particulieren aangeboden werden, meer dan 600 keer hoger was dan het aanbod.

BTS is wereldwijd ongemeen populair, en creëert miljarden dollars aan inkomsten voor de hele Zuid-Koreaanse economie. De zeven leden van de boysband worden dankzij de beursoperatie ook multimiljonairs.

De introductieprijs van het aandeel lag op 135.000 won (100 euro), bovenaan de opgegeven prijsvork. Maar al na enkele minuten handel kwam het aandeel uit op 351.000 won. Nadien viel het aandeel weer wat terug.

