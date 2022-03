Vicky Adriaensen wordt de nieuwe managing director van de educatieve uitgeverij Van In.

Uitgeverij Van In profileert zich onder meer sterk digitaal. De 180 werknemers zitten verspreid over vestigingen in Wommelgem, Gent en Mont-Saint-Guibert. Van In is een onderdeel van de Finse groep Sanoma.

Adriaensen volgt Winfried Mortelmans op, die bijna tien jaar aan het hoofd stond van de educatieve uitgeverij. Ze werkte eerder al een klein decennium voor Van In. Zo stond onder meer mee aan de wieg van de digitale leerplatformen Bingel en Diddit en groeide door tot businessunitmanager Vlaanderen voor het secundair en hoger onderwijs. In 2018 stapte ze over naar de uitgeverij Acco.

"De markt waarop we actief zijn is de voorbije vier jaar enorm geëvolueerd", vindt Adriaensen. "Ik kijk er naar uit om Van In als digitale marktleider in het onderwijs te versterken."

