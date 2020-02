Vic Swerts (Soudal) en 3d investors stappen in het kapitaal van media- en entertainmentgroep Studio 100. Dat heeft het bedrijf vrijdagavond bekendgemaakt.

De drie bestaande aandeelhouders van Studio 100 - Hans Bourlon, Gert Verhulst en BNP Paribas Fortis Private Equity - verkopen 25 procent van de aandelen. Ze behouden dus een meerderheid.

Swerts en 3d investors kopen respectievelijk 17 en 8 procent van het bedrijf achter onder meer Samson & Gert, K3 en Maya de Bij. Hoeveel de nieuwe aandeelhouders betalen voor het belang, is niet bekend.

Aandelen

Studio 100 had in november reeds bekendgemaakt dat oprichters Gert Verhulst en Hans Bourlon en financiële aandeelhouder BNP Paribas Fortis Private Equity een deel van hun aandelen wilden verkopen. Ze hebben vandaag alle drie ongeveer een derde in handen.

Studio 100 is opgericht in 1996, en is met bekende figuren als Bumba, Heidi of K3 actief in onder meer de productie van film- en televisieseries, kinderprogramma's, tekenfilms, boeken, liveshows en verscheidene thema- en pretparken in België, Nederland en Polen.

