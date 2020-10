Elf Belgische ziekenhuizen en één woon-zorgcentrum starten met de thuisopvolging van covid-19-patiënten met milde symptomen. Zo'n duizend patiënten gebruiken daarvoor binnenkort apparatuur en software van Byteflies. Het Vlaamse technologiebedrijf test met het UZ Gent straks ook een slimme pleister die de metingen automatisch kan uitvoeren.

Byteflies is klaar voor de tweede golf met zijn CovidCare@home-kit. Daarmee kunnen patiënten vanop afstand medische gegevens doorgeven, zoals de lichaamstemperatuur, het zuurstofgehalte van het bloed en de hartslag. "De kit is geschikt voor drie situaties", zegt CEO Hans Danneels. "Herstellende patiënten met milde symptomen kunnen sneller naar huis worden gestuurd, maar toch nog worden gemonitord. Daardoor kunnen ziekenhuizen sneller bedden vrijmaken. Hun spoedafdelingen kunnen de kits meegeven aan patiënten die ziek zijn, maar thuis kunnen rusten. Ten slotte kan het ook helpen om positief geteste bewoners van de woon-zorgcentra beter op te volgen en sneller te kunnen ingrijpen", aldus Danneels.Elf ziekenhuizen en één woon-zorgcentrum zullen het pakket testen en aan patiënten met milde covid-19-symptomen geven. "De ziekenhuizen kregen om te beginnen kits om twintig patiënten op te volgen", zegt CTO Hans De Clercq. "We drijven dat op bij sommige ziekenhuizen. We kunnen op korte termijn meer dan duizend patiënten aan. Binnenkort kunnen we naar 1500 patiënten, maar daarvoor hebben we nog een weg te gaan. De patiënten moeten nu nog zelf enkele keren per dag meten, maar onze slimme pleister, die automatisch meet, is ook medisch al gekeurd. We gaan dat testen met het UZ Gent. Voorlopig rollen we het nog niet zo breed uit als Covidare@home. De ziekenhuizen hebben al genoeg dingen aan hun hoofd en kunnen technische kinderziektes missen. Het UZ Gent is het als universitair ziekenhuis gewend om nieuwe technieken te proberen", luidt het.Byteflies stelt de meetkits en de software gratis ter beschikking aan de deelnemende ziekenhuizen. "Er komen nog vragen van andere Belgische ziekenhuizen", zegt Danneels. "Technisch zouden we dat nog aankunnen, maar financieel kunnen we ons dat niet veroorloven. Het proefproject met de eerste elf ziekenhuizen hebben we financieel bijna volledig op ons genomen. We wilden geen tijd verliezen met onderhandelingen en klaar zijn voor de tweede golf. We kunnen hier ook mee bewijzen dat telegeneeskunde veel potentieel heeft", verduidelijkt hij.