Wilink Insurance maakt deel uit van de Wilink Groep, die in 2014 ontstond uit het samengaan van drie financiële makelaars: Elitis, FINB en het Gentse family office BFO. De onderneming is één van de belangrijkste distributeurs van verzekeringsproducten voor particulieren, zelfstandigen en kmo's in ons land.In de praktijk werkt Wilink Insurance als een netwerk van circa 140 onafhankelijke verzekeringsmakelaars, die actief zijn in heel België. Vorig jaar werd het bedrijf bekroond met de trofee van Ambassadeur van de Trends Gazellen als één van de snelst groeiende in de provincie Waals-Brabant (het hoofdkantoor van Wilink staat in Louvain-la-Neuve). De omzet schommelt rond 30 miljoen euro.Volgens de intentieverklaring die onlangs werd getekend met LFPI wordt Wilink Insurance in een nieuwe vennootschap ondergebracht, waarin de Franse investeerder een belangrijke deelneming verwerft. De resterende aandelen blijven bij de bestaande aandeelhouders en het management van Wilink. Dit najaar moet de overeenkomst gefinaliseerd worden. De andere activiteiten van de Wilink Groep, zoals vastgoed en financiële planning, zouden buiten de deal blijven.Het is niet duidelijk of LFPI een meerderheidsbelang verwerft. Bij Wilink was niemand beschikbaar voor commentaar. LFPI in Parijs antwoordde niet op onze vraag voor meer toelichting.LFPI (afkorting van La Financière Patrimoniale d'Investissement) is een Franse vermogensbeheerder en investeerder die banden heeft met de Franse zakenbank Lazard. De groep heeft volgens haar website meer dan 3 miljard euro vermogen onder beheer. Ze staat vooral bekend als private-equity-investeerder, maar verstrekt ook kredieten en belegt in vastgoed. LFPI heeft kantoren in Parijs, New York, Genève, Wenen, Milaan en Luxemburg.In ons land is LFPI geen onbekende. Het fonds was vele jaren meerderheidsaandeelhouder van het kranenverhuurbedrijf Arcomet uit Beringen. De geplande verkoop van Arcomet ging vorig jaar niet door. Daarom werd het bedrijf samengevoegd met zijn Franse sectorgenoot Matebat, waarin LFPI ook een meerderheid had.De deelneming van LFPI in het kapitaal moet Wilink naar verluidt helpen sneller te groeien. De onderneming positioneert zich als een 'one stop shop' financieel adviseur waar klanten terecht kunnen voor pensioenoplossingen, verzekeringen en kredieten. De voorbije jaren was het consolidatie troef op de Belgische markt van verzekeringsmakelaars. Door de toenemende investeringskosten gelieerd aan de digitalisering en de regelgeving verkopen steeds meer kleine en middelgrote makelaars hun bedrijf.Wilink Insurance was de voorbije jaren licht verlieslatend, blijkt uit de jaarrekeningen bij de Nationale Bank. Tegenover 6 miljoen euro eigen middelen stonden eind 2018 bijna 23 miljoen euro schulden.