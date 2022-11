De verzekeringsmakelaar Peter Callant wil in de komende vijf jaar zijn premie-omzet verhogen van 150 naar 250 miljoen euro. Om dat in goede banen te leiden, trekt hij Henri Steyaert aan als chief strategy officer.

Peter Callant staat bij het grote publiek vooral bekend als sportsponsor en oud-voorzitter en eigenaar van de voetbalclub KV Oostende. Misschien minder bekend is dat zijn makelaarskantoor, Callant Verzekeringen & Financieel Advies, de voorbije jaren is uitgegroeid tot een van de grootste makelaars in familiale handen. Die groei was te danken aan een combinatie van interne en externe groei. Zopas breidde Callant zijn lijstje van twintig eerdere acquisities verder uit. Het verwerft zijn sectorgenoot Apers uit Antwerpen. Ook Apers heeft een geschiedenis van overnames en voegt 15 miljoen eur...

Peter Callant staat bij het grote publiek vooral bekend als sportsponsor en oud-voorzitter en eigenaar van de voetbalclub KV Oostende. Misschien minder bekend is dat zijn makelaarskantoor, Callant Verzekeringen & Financieel Advies, de voorbije jaren is uitgegroeid tot een van de grootste makelaars in familiale handen. Die groei was te danken aan een combinatie van interne en externe groei. Zopas breidde Callant zijn lijstje van twintig eerdere acquisities verder uit. Het verwerft zijn sectorgenoot Apers uit Antwerpen. Ook Apers heeft een geschiedenis van overnames en voegt 15 miljoen euro premie-omzet toe aan de 135 miljoen euro van Callant. "Apers bedient vooral kmo-klanten en de betere Antwerpse burgerij", zegt Callant. De activiteiten van Apers worden geïntegreerd in het kantoor van Callant in Antwerpen. Daardoor wordt Antwerpen een grotere markt voor Callant dan West-Vlaanderen, waar de roots en het hoofdkantoor van de ondernemer liggen. Ook de volgende jaren wil Callant groeien. Een nieuw strategisch plan voor de komende vijf jaar gaat uit van een verhoging van de premie-omzet van 150 miljoen naar 250 miljoen euro. Daarop wil het bedrijf 20 procent operationele cashflow (ebitda) boeken. Om de groeistrategie in goede banen te leiden, haalt Callant de oud-CEO van Marsh België, de 59-jarige Henri Steyaert, in huis als chief strategy officer. Steyaert leidde bij de Belgische afdeling van de Amerikaanse multinational een organisatie van 400 mensen. Hij verliet Marsh eind 2020, lastte een pauze in, maar keert nu terug naar zijn oude liefde: de verzekeringsmakelaardij. "Ik heb Peter leren kennen in de raad van bestuur van de beroepsfederatie voor topmakelaars in België", vertelt Steyaert. "Ik heb hem altijd geapprecieerd als een ondernemer met een duidelijke bedrijfscultuur en waarden. Ik kijk ernaar uit te werken voor een Belgisch, toekomstgericht groei- en familiebedrijf." De rol van Steyaert is alle medewerkers te 'aligneren', zodat de strategie op een consistente en efficiënte manier uitgevoerd wordt in lijn met de missie van het bedrijf: kmo's en vrije beroepers ontzorgen op het gebied van verzekeringen en financieel advies. "Met de komst van Henri voegen we managementervaring toe aan ons buikgevoel", legt Peter Callant uit. "Henri zal instaan voor de strategische executie en opvolging. Hij zal mee de lijnen uitzetten op het gebied van klantensegmentatie en de servicelevels die daarmee gepaard gaan, en het meten van de klant- en personeelstevredenheid." Callant wil nog meer de nadruk leggen op IT-tools en polissen op maat, die garant staan voor een gepersonaliseerde service. Hij verwijst daarbij naar de participaties in insurtechs als myFaro, Keypoint en BrokerCloud: "Door de CEO-events en info-avonden die we organiseren en onze link met de topsportwereld kennen we onze klant-ondernemer zeer goed. Dat inzicht in zijn behoeftes vertalen we via unieke tools als myFaro in gepersonaliseerd financieel advies op maat."