Baloise Insurance verwerft het makelaarskantoor B'Cover, gespecialiseerd in verzekeringen voor kantoor- en appartementsgebouwen. De overname past in de strategie van Baloise om ecosystemen uit te bouwen op het vlak van wonen, mobiliteit en gezondheid.

B'Cover is een Belgische verzekeringsmakelaar die 4300 beheerders, syndici en eigenaars van appartements- en kantoorgebouwen tot zijn cliënteel mag rekenen. Het bedrijf biedt hen all-inverzekeringspakketten. Die bevatten naast een brand- en aansprakelijkheidsverzekering bijvoorbeeld ook polissen die bescherming bieden bij ingrijpende verbouwingen.

"Met de overname zetten we nieuwe stappen om de woningmarkt te ontzorgen op het gebied van dienstverlening en verzekeringen", zegt Henk Janssen, de CEO van Baloise Insurance. B'Cover is vooral in Vlaanderen actief, maar Baloise wil de diensten ook uitrollen in Brussel en Wallonië. Het is de bedoeling dat B'Cover als een aparte entiteit in Baloise blijft functioneren.

Nieuwe diensten

De acquisitie past in de strategie van Baloise Insurance om te investeren in start-ups en digitale initiatieven. Dat gebeurt vooral in de domeinen wonen, mobiliteit en gezondheid. Op die manier wil Baloise nieuwe diensten aanbieden en zijn cliënteel uitbreiden .

In vastgoed nam de verzekeraar eerder een participatie in Keypoint, een start-up die zich profileert als een digitale assistent die syndici ondersteunt bij herstellingen en onderhoud van gebouwen. Nog in de vastgoedbranche bezit Baloise deelnemingen in Rentio, een digitaal huur- en verhuurplatform, en Immopass dat technische audits van gebouwen uitvoert.

Baloise insurance is de vierde verzekeraar van dit land. De maatschappij maakt deel uit van de Zwitserse Baloise Group. Baloise Insurance nam de voorbije jaren zijn sectorgenoot Fidea over en kocht de portefeuille schadeverzekeringen van Athora Belgium. Daardoor is de omzet gestegen tot circa 2 miljard euro.

