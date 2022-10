Ondernemers blijven in het algemeen almaar somberder worden over de economische toestand. Dat blijkt dinsdag uit de resultaten van de maandelijkse enquête van de Nationale Bank.

Het ondernemersvertrouwen daalde in oktober voor de zesde maand op rij. De indicator kwam uit op -15,5, tegenover -11,8 in september.

Vooral in de industrie kreeg het ondernemersklimaat een knauw: de indicator zakt er van -13,9 naar -19,7. Bedrijven in de verwerkende nijverheid zijn aanzienlijk pessimistischer geworden over de vraag, de werkgelegenheid en hun orderboekje. Ondertussen blijven ze met grotere voorraden zitten.

In mindere mate zijn ook bouwbedrijven somberder (van -6 naar -7,4). Daar weegt vooral een forse daling van de vraagvooruitzichten op het sentiment.

Het sentiment in de handel, waar het vertrouwen de voorbije maanden al fors lager uitkwam dan in de andere sectoren, veert dan weer heel licht op (-24,1 naar -23,5). Dat is te danken aan betere vooruitzichten wat de werkgelegenheid betreft.

Ook bedrijfsleiders actief in dienstverlening aan bedrijven zijn iets positiever (van -4,5 naar -2,7), na vier opeenvolgende dalingen. Zowel over hun huidige activiteitsniveau als de vooruitzichten voor de activiteit zijn ze minder somber.

© NBB

