Pieter Pot, de onlinesupermarkt die bokalen met voeding aan huis levert, heeft 9 miljoen euro nieuw kapitaal opgehaald. Met het extra geld wil de Nederlandse start-up verder groeien.

Pieter Pot is een onlinesupermarkt die aan huis levert. Dat gebeurt verpakkingsvrij. Er wordt gewerkt met glazen potten. Zijn de potten leeg, dan worden ze bij een nieuwe levering terug meegenomen en uitgewassen.

Behalve in Nederland is Pieter Pot ook in Vlaanderen en Brussel actief. Er werden al 5.000 klanten bediend in ons land, en er staan er nog eens 5.000 op de wachtlijst.

Het bedrijf wil opschalen en haalde bij investeerders 9 miljoen euro op. De investeringsronde wordt geleid door ETF Partners.

