De voormalige ankervrouw van zakenzender Kanaal Z maakt snel promotie bij Belfius. Halfweg september van dit jaar trad de 48-jarige Goossens bij de bank in dienst als chief opinion leader en adjunct-hoofdeconoom. Amper een half jaar later - op 1 maart 2019 - wordt ze hoofdeconoom bij Belfius, meldt De Tijd dinsdag.

Het scenario dat zij snel Gielens zou opvolgen was afgesproken toen zij naar de bank kwam, zegt een woordvoerster aan de krant. Goossens zelf bevestigt het nieuws via twitter.

Véronique Goossens wordt hoofdeconoom Belfius https://t.co/6nijFNLTqr — Véronique Goossens (@vegoossens) November 20, 2018

Ze wordt de eerste vrouwelijke hoofdeconoom van een Belgische grootbank. Goossens blijft ook chief opinion leader bij Belfius.

Véronique Goossens was ruim 20 jaar werkzaam als journalist. Ze was vooral bekend als nieuwsanker van Kanaal Z, waar ze ook jarenlang verscheidene politici en ondernemers uitgebreid interviewde in het programma Z-Talk Goossens. In 2016 publiceerde ze een boek over de Nationale Bank (NBB), 'De geldmakers - Achter de schermen van de Nationale Bank van België'.

De huidige hoofdeconoom, de 51-jarige Geert Gielens, zal bij Belfius onder de chief risk officer een departement strategisch risicobeheer opstarten. 'Die risico's worden al opgevolgd, maar we gaan dat op een intensere en meer systematische manier doen. Ik word ook de contactpersoon met de Europese Centrale Bank (ECB)', zegt hij in een toelichting aan De Tijd. Gielens zal op 1 maart 2019 - wanneer Goossens hem opvolgt - vijf jaar aan de slag zijn als hoofdeconoom bij Belfius.