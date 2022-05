De Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital, met vestigingen in vijf Vlaamse steden, is haar vergunning op dinsdag verloren. Dat bevestigt de Nationale Bank. Merit Capital heeft 3.500 klanten voor wie het 1,2 miljard euro beheerde.

Er waren al enkele jaren problemen bij het liberale Merit Capital. De Nationale Bank, die toezicht houdt over de vermogensbeheerders, stelde zich meermaals vragen over de financiële structuur. Vorige week had Merit Capital nog om het aanstellen gevraagd van twee voorlopige bewindvoerders.

Merit Capital veranderde meermaals van eigenaar, maar dat mocht niet baten. De Nationale Bank herriep in maart de vergunning van Merit Capital als beursvennootschap. Daarop trokken de partijen naar de Raad van State. De eindstrijd daar lijkt nu definitief verloren.

