Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een verlies geleden van 233 miljoen euro, 'als gevolg van de ongekende impact van het coronavirus op de marktvraag naar vliegreizen'. Dat meldt het bedrijf.

Het aantal passagiers daalde met 73 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De omzet daalde met 70 procent tot 339 miljoen euro en de operationele opbrengsten daalden met 69 procent ten opzichte van vorig jaar tot 374 miljoen euro.

Ook de inkomsten daalden met 70 procent, tot 339 miljoen euro. Brussels Airlines vervoerde 2.107.954 passagiers tussen januari en september, tegenover 7.905.953 vorig jaar. Er werden 18.757 vluchten uitgevoerd, een daling van 70 procent ten opzichte van de 62.683 vluchten in de eerste drie kwartalen van 2019.

De bezettingsgraad daalde met 11,4 procentpunten naar 70,6 procent. De operationele kosten daalden met 49 procent tot 607 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de volumegerelateerde daling van de kosten van materialen en diensten. Door het coronavirus moest BA zijn vluchten in het voorjaar twaalf weken opschorten en overgaan tot een gereduceerd vluchtschema in de zomer. Na de herstart in juni waren de zomermaanden sterker dan verwacht, wat leidde tot een groter aanbod naar toeristische bestemming in juli en augustus.

Door de snel veranderende reisbeperkingen moest de maatschappij zich zo flexibel mogelijk opstellen om de aangeboden capaciteit zo dicht mogelijk bij de marktvraag te houden. 'Dankzij dit heel proactieve en restrictieve capaciteitsbeheer kon Brussels Airlines sinds de heropstart op 15 juni elke week cash-positief blijven vliegen', klinkt het.

De uitbraak van het coronavirus heeft Brussels Airlines ertoe aangezet haar bestaande turnaround-programma, dat in het derde kwartaal van 2019 van start ging en dat voor 90 procent zal zijn uitgevoerd tegen het einde van 2020, te intensiveren en te versnellen. Na de aanpassing van het netwerk zal het nieuwe plan Reboot Plus de vloot met 30 procent inkrimpen en het personeelsbestand met 25 procent. Het turnaround-programma, waar met de sociale partners een akkoord over werd bereikt en dat in volle uitvoering is, 'zal de basis leggen voor een duurzame toekomst voor het bedrijf', klinkt het.

Eind september 2020 is het aantal medewerkers al met 14 procent gedaald ten opzichte van 2019. Brussels Airlines acht het door de nog steeds onstabiele en heel onvoorspelbare situatie wereldwijd niet mogelijk om een prognose te maken voor 2020 als geheel.

