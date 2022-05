Trends plaatst bedrijven en hun projecten in de schijnwerpers die een positieve impact hebben op de natuur of de maatschappij.

Zeven grote en zeven kleine of middelgrote ondernemingen worden later dit jaar de laureaten van de allereerste Trends Impact Awards. Het zullen veertien bedrijven zijn die een project voorstellen dat écht impact heeft op de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat. Alle bedrijven en ondernemers met een positief project kunnen vanaf vandaag een dossier indienen. Wie werkelijk impact heeft, mag niet onopgemerkt blijven... We zijn niet over een nacht ijs gegaan. De reden? Duurzaamheid is overal. Iedereen praat erover, velen doen er iets aan en sommigen vinden er zelfs hun bestaansreden in. Duurzaamheid is zo alomtegenwoordig dat het soms een beetje vermoeiend wordt. De 17 SDG's - de duurzaamheidscriteria van de Verenigde Naties - hebben iets van een menukaart. Je pikt er maar wat uit. "Wij doen iets voor het klimaat, dus zijn we een duurzaam bedrijf." Zo dreigt duurzaamheid binnen de kortste keren een containerbegrip te worden. Toch zijn er ontzettend veel bedrijven die een steen verleggen in de rivier. Het zijn gamechangers. Bedrijven met een positieve impact op de natuur of de maatschappij. Trends wil die bedrijven en hun projecten in de schijnwerpers plaatsen. Maar hoe doe je dat, als het kernbegrip na enkele jaren al slijtage begint te vertonen? Hoe blijf je future proof, want alles verandert toch zo snel? Om dat goed te doen, hebben we wetenschappelijke ondersteuning gezocht. Samen met een academische partner - de Antwerp Management School en haar duurzaamheidsspecialist Wayne Visser - zijn we tot een wetenschappelijk onderbouwde, overzichtelijke methodologie gekomen. Om dezelfde reden praatten we ook met een consultancypartner, die het gewend is bedrijfsprocessen te onderzoeken, te objectiveren en te verbeteren. Elk project voor de Trends Impact Awards zal van hen feedback krijgen. Wie de finale haalt, mag op een ernstig auditverslag rekenen. Uiteindelijk bepalen specialisten van Trends, de academische en de consultancypartner wie de laureaten zijn, op basis van de ingediende dossiers. Zoals gezegd: we zijn niet over één nacht ijs gegaan. De Trends Impact Awards focussen op de uitdagingen waar de wereld in de komende decennia enorme stappen vooruit moet zetten. En ze focussen op projecten, meer dan op bedrijven. Een schoonheidswedstrijd 'wie is de duurzaamste van het land?' heeft onze bedrijfswereld niet nodig. Applaus voor hun beste initiatieven wél. Zeven Trends Impact Awards, telkens voor grote bedrijven en kmo's. En een reeks eenvoudige vragen waarop élk bedrijf makkelijk ja of nee kan antwoorden. Wie 'ja' zegt, kan zijn of haar project indienen. - Herstelt uw bedrijf de natuur? (Trends Impact Award Ecologie) - Maakt uw bedrijf afval tot grondstof? (Trends Impact Award Circulaire Economie) - Bevordert uw bedrijf samen produceren, verdelen en consumeren? (Trends Impact Award Diversiteit en Inclusie) - Draagt uw bedrijf bij tot een gezonde levensstijl? (Trends Impact Award Welzijn) - Verbindt uw bedrijf mensen door zijn technologie? (Trends Impact Award Digitalisering) - Reikt uw bedrijf producten en diensten aan die de wereld minder kwetsbaar maken? (Trends Impact Award Veerkracht) De Trends Global Impact Award reiken we uit voor het project dat de verschillende uitdagingen overstijgt. De kroon op het werk, zeg maar. Wekelijks brengt Trends inspirerende bedrijfsverhalen over gamechangers. De Trends Impact Awards zijn de overtreffende trap. Laat het onze manier zijn om, samen met de bedrijfswereld, een steen te verleggen in de rivier.