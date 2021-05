In april 2021 werden in Europa 179,2 procent meer nieuwe commerciële voertuigen ingeschreven in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt woensdag uit cijfers van sectorkoepel ACEA.

De forse toename van de verkoop van bedrijfswagens is voornamelijk te verklaren door de lage verkoopcijfers in april 2020, toen het effect van de eerste coronamaatregelen zich voor het eerst ten volle liet gelden.

Alle grote markten gingen erop vooruit. Zo was er in Italië een toename met 642,3 procent, in Spanje met 547,3 procent, in Frankrijk met 412,9 procent en in Duitsland met 60 procent.

Voor België ging het vorige maand om een stijging met 317,8 procent van de inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen, tot 7.868 stuks.

Gespreid over de eerste vier maanden van 2021 werden in de Europese Unie 673.179 nieuwe commerciële voertuigen ingeschreven, een stijging met 42,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Voor ons land werd in dei periode een toename genoteerd van 38,9 procent, tot 32.731 stuks

