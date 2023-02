BNP Paribas beloont zijn aandeelhouders buitengewoon gul met een aandeleninkoopprogramma en een hogere dividenduitkering. De verkoop van Bank of the West en de verwachte toename van de rente-inkomsten maken dat mogelijk.

De jaarresultaten die BNP Paribas deze ochtend publiceerde, zijn recordresultaten maar ze zijn in de huidige rente-omgeving ook weer niet zo spectaculair, oordelen de meeste analisten. De nettowinst steeg in 2022 met 7,5 procent, van 9,5 tot 10,2 miljard euro. Wat vooral opvalt, is de riante bonus voor de aandeelhouders en de hogere winstvooruitzichten.

De Franse bankgroep keert een brutodividend van 3,90 euro uit, wat neerkomt op de helft van de winst. De Belgische staat, die de grootste aandeelhouder is, strijkt daardoor 375 miljoen euro op. BNP Paribas zal in de toekomst 60 procent van de winst uitkeren en koppelt dat aan een aandeleninkoopprogramma. De Franse instelling wil in 2023 voor 5 miljard euro eigen aandelen inkopen, waardoor de winst over minder aandelen moet worden verdeeld.

De gulle houding van de bank houdt verband met twee factoren. Ten eerste rondde BNP Paribas zopas de verkoop van zijn Amerikaanse bank Bank of the West af. Dat levert een meerwaarde van 3 miljard euro op en maakt 11,6 miljard euro kapitaal vrij. Daarvan wil BNP Paribas meer dan 7 miljard euro inzetten voor organische groei, investeringen in technologie en innovatie, gerichte overnames en de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 4 miljard euro.

Meer rente-inkomsten verwacht

Een tweede factor is de verwachte toename van de rente-inkomsten. De ECB heeft sinds vorig jaar in haar strijd tegen de inflatie de rente opgetrokken. Dat levert banken, die leven van de transformatie van kortetermijnspaardeposito's in langetermijnkredieten, meer inkomsten op. BNP Paribas gaat ervan uit dat de bank daardoor tegen 2025 2 miljard euro extra rente-inkomsten zal boeken.

CEO Jean-Laurent Bonnafé stelde tijdens een conferencecall een winstgroei met 9 procent per jaar in de periode 2022-2025 in het vooruitzicht. "Per aandeel zal de winst echter toenemen met minstens 12 procent per jaar, dankzij de aandeleninkoop en door het feit dat de inkomsten sneller zullen stijgen dan de kosten", aldus Bonnafé.

Dat de rente een turbo zet op de inkomsten van de bank blijkt al uit de resultaten van 2022. BNP Paribas boekte vorig jaar een nettobankproduct (omzet) van 50,4 miljard euro. Die toename met 9 procent was bijna volledig voor rekening van de rente-inkomsten. In het vierde kwartaal stegen ze zelfs met 16 procent. De commissie-inkomsten daalden in die periode met 6 procent.

Geen recessie of afbetalingsproblemen

Net zoals ING vorige week ziet BNP Paribas geen recessie of afbetalingsproblemen bij zijn bedrijfsklanten. De bank heeft bijna 3 miljard euro provisies voor eventuele probleemkredieten uitstaan, 1,4 procent minder dan een jaar eerder. Met risicokosten die 31 basispunten bedragen, blijft het niveau bijzonder laag.

In België is de situatie nog beter. Daar zette BNP Paribas Fortis amper 36 miljoen euro aan voorzieningen voor probleemkredieten opzij, tegen 63 miljoen een jaar eerder. De risicokosten bij de Belgische dochter bedragen amper 3 basispunten.

De retailbankactiviteit van BNP Paribas Fortis maakte vorig jaar 1,05 miljard euro brutowinst op een omzet van 3,8 miljard euro. Dat is in beide gevallen een stijging van meer dan 7 procent. Opvallend is de sterke aangroei van de kredietportefeuille. Dat wordt in een persbericht verklaard door de groei in hypothecaire kredieten en de integratie van bpost bank. Maar ook in kredieten aan ondernemingen noteerde BNP Paribas Fortis vorig jaar een aangroei van 12,7 procent.

Overname bpost bank brengt op

Mede dankzij de overname van bpost bank steeg de uitstaande kredietportefeuille van BNP Paribas Fortis van 118 tot 135 miljard euro (+15%), terwijl de deposito's toenamen van 148 tot 162 miljard (+9%). Ook boekhoudkundig doet BNP Paribas een goede zaak aan de overname. Omdat BNP Paribas Fortis de bank kocht onder de boekwaarde, kan de Franse groep 244 miljoen euro negatieve goodwill boeken, wat zich vertaalt in een uitzonderlijk positief effect op de groepsresultaten.

