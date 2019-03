Vergadering bij skeyes voorbij, onderhandelingen gaan maandag voort

In vakbondskringen valt te horen dat de onderhandelingen erg moeizaam verlopen. Volgens de bonden zou maandag voort worden onderhandeld.

Vakbonden en directie van de Belgische luchtverkeersleiding zaten donderdag sinds 16.30 uur samen. Volgens Lennert Mervilde van VSOA kon de directie over bijvoorbeeld het ouderschapsverlof nog altijd niet de garantie bieden dat ze de wetgeving zal naleven. 'Dan houdt het voor mij op', aldus de vakbondsman, die de vergadering vroegtijdig verliet.

ACV-Transcom en VSOA dienden bij skeyes een stakingsaanzegging in wegens een hele reeks problemen, waaronder de onderbezetting en te hoge werkdruk. Eerder deze week werden nog waarschuwingsacties gehouden.

De volgende dagen verwachten de bonden weinig hinder voor de reiziger, want enkel de luchtverkeersleiders in stand-by kunnen nog staken. 'Die werken niet in het weekend', aldus Lennert Mervilde.