De Belgische startupscene heeft een gigant nodig als rolmodel en anker. Deliverect, Collibra en Odoo komen steeds dichter in de buurt, zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

De voorbije jaren kwamen veel Belgische techbeloftes in buitenlandse handen. De nieuwe kapitaalronde van het piepjonge Deliverect, tegen de nooit geziene waardering van 1,4 miljard dollar, geeft hoop dat deze techbelofte wel een onafhankelijke wereldspeler wordt die talent aantrekt én weer afstoot. Dat is het ontbrekende puzzelstuk voor de echte boom van onze techsector.

Beloftevolle Belgische techbedrijven halen wel steeds grotere bedragen op, maar in landen met vergelijkbare economieën kunnen techbedrijven nóg makkelijker geld ophalen. De Belgische sector van nieuwe software- en internetbedrijven staat in de meeste rankings ergens in de Europese middenmoot. En de Belgische techbeloftes zijn nog altijd eerder overnameprooien dan jagers.

Veranker onze techscene.

Zhong Xu en Jan Hollez van Deliverect hebben hun eerste bedrijf ook snel verkocht. Met de opgedane ervaring, hun netwerk en het geld konden ze Deliverect een waanzinnige vliegende start geven en hoefden ze niet meteen alle controle over te dragen aan investeerders. Deliverect heeft de ambitie een onafhankelijke wereldspeler te zijn vanuit België.

Als dat lukt, is dat niet alleen goed nieuws voor de oprichters en het bedrijf. De Belgische startupscene heeft een gigant nodig als rolmodel en anker. Overal ter wereld zijn grote techbedrijven niet alleen belangrijk voor een economie als winstmachine. Ze stomen ook lokale talenten klaar om nieuwe succesvolle bedrijven te bouwen en laten hen genoeg geld verdienen om de sprong naar het ondernemerschap te wagen. België heeft zo'n leerschool niet, maar techbeloftes als Deliverect, Collibra en Odoo komen steeds dichter in de buurt.

