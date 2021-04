De Franse afval- en waterzuiveringsreus Veolia en zijn concurrent Suez zijn tot een akkoord gekomen over een fusie. Dat melden ze maandag in een persbericht.

Veolia had deze zomer een vijandig overnamebod gelanceerd op zijn grote concurrent, dat heel wat tegenwind kreeg. Met het akkoord komt er een einde aan de maandenlange juridische strijd tussen de twee Franse groepen. Een eerste overnamepoging door Veolia in 2012 mislukte door kritiek van de mededingingsautoriteiten.

Beide bedrijven kwamen uiteindelijk een prijs van 20,50 euro per aandeel van Suez overeen. Veolia had aanvankelijk 18 euro voorgesteld, maar dat werd door zijn rivaal - die 22,50 euro eiste - als onvoldoende afgedaan. De gesloten deal heeft een waarde van zo'n 13 miljard euro. Het samengaan van de twee bedrijven zal naar verwachting een omzet genereren van ongeveer 37 miljard euro. De twee bedrijven willen tegen 14 mei de definitieve contracten rond hebben.

Tegelijk wordt er een 'nieuw Suez' opgericht. Dat zal in handen zijn van een groep voornamelijk Franse aandeelhouders waaronder financiële partners van beide bedrijven en de werknemers. Een Nederlandse stichting die werd opgericht om de Franse wateractviteiten in onder te brengen en zo een overname te vermijden, wordt opgeheven.

Eind augustus vorig jaar raakte bekend dat Veolia aasde op het belang van energiereus Engie in Suez. Het bedrijf wilde door Suez in te lijven uitgroeien tot een wereldspeler. Na heel wat tegenkanting kocht Veolia in oktober vorig jaar voor 3,4 miljard euro een belang van 29,9 procent in Suez over van Engie. In februari van dit jaar wees Suez nog een overnamebod van zijn grotere concurrent af. Ook het gerecht en de Franse politiek mengden zich. Zo meende Frans minister van Economie Bruno Le Maire eerder dat 'een operatie van dergelijke omvang, tussen twee Franse industriële kampioenen, enkel vriendschappelijk kan zijn'.

De aandelen Suez en Veolia zijn maandag omhooggeschoten op de beurs in Parijs. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de twee Franse nutsbedrijven een akkoord hebben bereikt over een fusie. In Parijs werd Suez 7,6 procent meer waard op 19,85 euro per aandeel, Veolia won 8,6 procent. Zowel Veolia als Suez is actief in ons land.

