Maandag zijn een 40-tal Brantano-winkels geopend, meldt het veilinghuis Moyersoen, dat de uitverkoop bij de schoenenketen organiseert. Zaterdag waren dat er nog meer dan 60.

Niet alle van de 40 winkels openen al 's morgens de deuren. Bij sommige is dat pas na de middag het geval, blijkt uit een lijst die het veilingbedsrijf online heeft geplaatst.

De start van de uitverkoop, met kortingen van 75 procent, verliep zaterdag chaotisch. Winkels trokken heel veel volk, en op sommige plaatsen moest de politie tussenbeide komen.

Zo sloot de politie de winkel in Genk al zaterdagnamiddag rond 15.30 uur de deuren, omdat de naleving van de coronamaatregelen niet langer verzekerd was. Voorts werden ook problemen gemeld in onder meer Destelbergen Mariakerke, bij Gent en in Koksijde.

Volgens veilinghuis Moyersoen werd intussen een aantal pijnpunten aangepakt. Zo zijn er extra kassa's geïnstalleerd en wordt er extra personeel ingezet. Ook het nodige veiligheidspersoneel is voorzien.

De winkels in steden of gemeenten waar burgemeesters hun bezorgdheid geuit hadden, blijven maandag gesloten. Het veilinghuis hoopt de plooien alsnog glad te kunnen strijken, zodat ook die winkels deze week nog kunnen openen. 'Veiligheid blijft uiteraard de prioriteit', klinkt het.

Vakbonden misnoegd: 'Winkels zijn geplunderd'

De vakbonden reageren misnoegd op de uitverkoop die afgelopen weekend een stormloop van koopjesjagers meebracht.

'De winkels zijn geplunderd, de werknemers mentaal gekraakt, aldus Sven De Scheemaeker van vakbond ACV Puls in een reactie zaterdagavond. 'Het is complete waanzin om aan 25 procent van de winkelprijs te verkopen. Als het te goedkoop is, verdwijnt het respect voor product én personeel', klonk het.

De Scheemaeker liet zaterdag weten bij de rechtbank te zullen aankloppen, omdat hij vragen heeft bij het werk van de curatoren. Zijn collega van de vakbond BBTK, Jan De Weghe, liet eerder op de dag aan verschillende media verstaan hetzelfde te zullen doen.

