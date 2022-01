Niet alleen grote buitenlandse spelers maken de dienst uit in de Belgische e-commercewereld. Veepee Benelux, gespecialiseerd in flash sales van grote merken, is groter en Belgischer dan velen denken. Sinds kort is er een nieuwe website die toegang biedt tot een uitgebreid assortiment.

De voorbije twee decennia heeft de Belgische retailsector zijn e-commerce zowat volledig laten inpikken door buitenlandse spelers. De Benelux-afdeling van Veepee, die afstamt van Vente-Exclusive.com, is een uitzondering op die regel. Die Belgische webwinkel werd opgericht in 2006, met een tijdelijk en heel wisselend assortiment tegen scherpe prijzen. Het was de enige grote Belgische webwinkel die ook in Nederland marktleider werd.

...

De voorbije twee decennia heeft de Belgische retailsector zijn e-commerce zowat volledig laten inpikken door buitenlandse spelers. De Benelux-afdeling van Veepee, die afstamt van Vente-Exclusive.com, is een uitzondering op die regel. Die Belgische webwinkel werd opgericht in 2006, met een tijdelijk en heel wisselend assortiment tegen scherpe prijzen. Het was de enige grote Belgische webwinkel die ook in Nederland marktleider werd. In 2015 werd de grotere Franse sectorgenoot Vente-Privée de nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Die kocht in Europa nog andere spelers op en kneedde al die nieuwe onderdelen de voorbije jaren tot één geheel, sinds 2019 onder de nieuwe naam Veepee. De groep draait een omzet van 3,8 miljard euro in negen Europese landen en Brazilië. Een tiende van de omzet komt uit de Benelux, de thuismarkt van het vroegere Vente-Exclusive. Achter de schermen is de integratie in Veepee pas sinds vorige week volledig afgerond. Veepee Benelux maakte toen de overstap naar het nieuwe softwareplatform van de groep. De leden-klanten moeten zich eerst registreren voor ze op de vernieuwde webshop kunnen. Maar die aanpassing is meer dan een likje verf. "Alle landen van Veepee zitten nu op hetzelfde platform", zegt Tobias Tousseyn, de countrymanager Benelux. "Onze omzet verloopt nu via één en hetzelfde systeem. Dat heeft veel voordelen voor onze leveranciers, die nu gemakkelijker in al onze regio's kunnen verkopen. Onze klanten krijgen een betere en meer gebruiksvriendelijke site, en onze IT'ers hoeven geen verschillende systemen meer te ondersteunen. We kunnen ook sneller nieuwe functionaliteiten aan de site toevoegen." Tousseyn startte in 2012 bij Vente-Exclusive.com en heeft nog de laatste jaren voor de overname meegemaakt. Hij heeft geen heimwee naar die tijd. "Ons aanbod komt vooral van leveranciers die hun overtollige voorraad willen verkopen. Ondanks onze sterke positie in de Benelux was het heel moeilijk een assortiment van grote internationale merken te kunnen verkopen. Nike, Ralph Lauren en co wilden liever met één Europese speler werken voor hun flash sales. Na de overname kregen we wel toegang tot dat assortiment, wat heel interessant is voor onze klanten. Het jaar na de overname is onze omzet met bijna 50 procent gegroeid. De poorten stonden plots open. De samensmelting betekende weliswaar dat onze eigen merknaam verdween, maar de waarde van één overkoepelende naam valt niet te overschatten." Bij de overname bedroeg de omzet in de Benelux zo'n 85 miljoen euro. In 2020 was dat bijna 300 miljoen euro. Voor 2021 kan Tousseyn nog geen cijfers geven. "We komen wellicht uit in de buurt van 2020, maar het waren twee atypische jaren. We ondervinden nog altijd de aanvoerproblemen die door de coronacrisis zijn ontstaan. In de mode, een van onze belangrijkste categorieën, hebben de merken in het begin van crisis hun productie fors teruggeschroefd. Ze vreesden dat de consument niks meer ging kopen en dat ze zouden verdrinken in hun voorraden. Het omgekeerde was waar, de vraag steeg fors. 2022 wordt voor ons daarom een uitdagend jaar, omdat we voldoende stock moeten vinden. In de regel verkopen wij stock van eerdere seizoenen, soms al eens zaken die net geen eindeseizoen zijn. Maar de voorbije seizoenen hebben de merken vaak nogal conservatief ingekocht." "We proberen al langer ons platform minder afhankelijk te maken van de klassieke verkoop van seizoensgebonden producten zoals mode. Want hoe beter de merken vooraf hun verkoop kunnen inschatten, hoe minder reden van bestaan ons klassieke model heeft. Voor corona zagen wij daar weinig indicaties van, jaar na jaar konden wij meer producten verkopen. Maar de voorbije twee jaren sterken ons in onze strategie om meer te diversifiëren. We hebben ons aanbod uitgebreid met meubels en consumentengoederen, zoals grote hoeveelheden frisdrank en verzorgingsproducten, en we verkopen reizen. Daarnaast bieden we digitale producten aan, zoals digitaal entertainment." Veepee is in veel facetten een buitenbeentje in de e-commerce. Een maand geleden vertelde het al in Trends hoe het niet wil meestappen in het opbod rond gratis levering en retour. Het houdt ook zelf geen voorraad aan. "Wij reserveren producten bij onze leveranciers", zegt Tousseyn. "Omdat we niet zelf het voorraadrisico lopen, kunnen we scherpe kortingen geven. Het kost soms veel moeite om voldoende stock te vinden, maar dat exclusieve assortiment is de reden van onze populariteit. We zien onze klanten niet als vanzelfsprekend. We hebben een uitgebreid systeem van klantenbeheer en gepersonaliseerde aanbiedingen via dagelijkse e-mails en pushberichten op onze app. Het is een andere strategie dan die van de klassieke grote e-commercespelers, die vaak enorme marketingbudgetten hebben en niet wakker liggen van nettoverliezen. Dat was nooit onze stijl. Vente-Exclusive heeft vanaf zijn eerste jaar winst gemaakt en toch een mooie groei neergezet. Ik zou het er ook lastig mee hebben zulke enorme budgetten te spenderen, omdat die oude reclamewijsheid dan zeker speelt: '50 procent van je reclame-investering is weggesmeten geld, je weet alleen niet welke helft' ( glimlacht) Ik zou niet graag in zo'n positie zitten." Veepee splitst zijn Benelux-cijfers niet uit per land, maar het klantentotaal geeft een goede indicatie. In de Benelux heeft het 7,5 miljoen leden. "Ongeveer 70 procent van onze leden zijn vrouwen. Dat heeft deels te maken met de oorspronkelijke focus op mode, maar zij kopen ook mannenartikelen. Het lijkt erop dat vrouwen nog altijd een heel belangrijk deel van het gezinsbudget controleren. Ik moet wat op de vlakte blijven, maar we zijn heel tevreden met de loyauteit van onze klanten. Om een idee te geven: leden die het tot gold member willen schoppen, moeten jaarlijks meer dan 1.500 euro netto, exclusief retours, spenderen. Je moet dan wellicht minstens twee à drie keer maand iets kopen. Heel veel klanten gaan daar vlot boven. De meest trouwe klanten spenderen jaarlijks zelfs een bedrag met vijf nullen. Daarom is het uitbreiden van ons assortiment zo'n goede kans. Onze klanten zijn trouw en komen al frequent. We moeten ervoor zorgen dat ze nog meer van hun wekelijkse noden bij ons kunnen vinden."