De werknemers van de Ferrero-fabriek in Aarlen stellen zich veel vragen over hun toekomst op korte termijn.

Vrijdag trok het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de productievergunning voor de site in vanwege 100 gevallen van salmonellabesmetting de afgelopen weken in Europa. Tot dusver kreeg het personeel weinig antwoorden, zo bleek na een vergadering zaterdag tussen het management van de site en de vakbonden.

Voor de week vanaf maandag 11 april verandert de beslissing van het FAVV niets aan de toestand, gezien al lange tijd een week verlof was gepland voor het personeel. 'Vanaf de dinsdag na Pasen (19 april) staan er onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden ingepland. Dit zal een deel van het personeel vergen, maar we weten nog niet voor hoeveel werknemers. Daarom hebben we het management een werkplan gevraagd', zegt Sylviane Arnould (ACV Voeding).

Daarna zal alles afhangen van de datum van heropening van de fabriek in Aarlen. Het FAVV gaf aan dat het pas toestemming voor heropening geeft nadat het agentschap heeft kunnen vaststellen dat de fabriek voldoet aan alle voedselveiligheidsregels en -eisen. 'Het bedrijf verzekert ons dat het er alles aan doet om snel te kunnen heropstarten, maar de werknemers zullen geduld moeten hebben. Er zal waarschijnlijk tijdelijke werkloosheid zijn voor een deel van het personeel, wat financieel verlies zal betekenen voor de betrokken arbeiders', aldus Sylviane Arnould.

De vakbonden hebben het management ook een betere communicatie met het personeel gevraagd. De bonden riepen op om volgende week een nieuwe infobijeenkomst te houden. Een datum is nog niet bekend.

Volgens de website van Ferrero heeft de fabriek in Aarlen, die in 1989 opende, 725 mensen in dienst. Bij seizoenspieken kan dat oplopen tot 1.100. De acht productielijnen produceren elke dag bijna 18 miljoen Kinder Schoko-Bons, twee miljoen Kinder Surprises en vier miljoen Raffaello's. Bijna de volledige productie (96 pct) wordt uitgevoerd naar 45 landen over de hele wereld.

Vrijdag trok het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de productievergunning voor de site in vanwege 100 gevallen van salmonellabesmetting de afgelopen weken in Europa. Tot dusver kreeg het personeel weinig antwoorden, zo bleek na een vergadering zaterdag tussen het management van de site en de vakbonden.Voor de week vanaf maandag 11 april verandert de beslissing van het FAVV niets aan de toestand, gezien al lange tijd een week verlof was gepland voor het personeel. 'Vanaf de dinsdag na Pasen (19 april) staan er onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden ingepland. Dit zal een deel van het personeel vergen, maar we weten nog niet voor hoeveel werknemers. Daarom hebben we het management een werkplan gevraagd', zegt Sylviane Arnould (ACV Voeding). Daarna zal alles afhangen van de datum van heropening van de fabriek in Aarlen. Het FAVV gaf aan dat het pas toestemming voor heropening geeft nadat het agentschap heeft kunnen vaststellen dat de fabriek voldoet aan alle voedselveiligheidsregels en -eisen. 'Het bedrijf verzekert ons dat het er alles aan doet om snel te kunnen heropstarten, maar de werknemers zullen geduld moeten hebben. Er zal waarschijnlijk tijdelijke werkloosheid zijn voor een deel van het personeel, wat financieel verlies zal betekenen voor de betrokken arbeiders', aldus Sylviane Arnould. De vakbonden hebben het management ook een betere communicatie met het personeel gevraagd. De bonden riepen op om volgende week een nieuwe infobijeenkomst te houden. Een datum is nog niet bekend. Volgens de website van Ferrero heeft de fabriek in Aarlen, die in 1989 opende, 725 mensen in dienst. Bij seizoenspieken kan dat oplopen tot 1.100. De acht productielijnen produceren elke dag bijna 18 miljoen Kinder Schoko-Bons, twee miljoen Kinder Surprises en vier miljoen Raffaello's. Bijna de volledige productie (96 pct) wordt uitgevoerd naar 45 landen over de hele wereld.