Bij de grote fabriek van Tesla in het Californische Fremont zijn honderden coronabesmettingen vastgesteld nadat topman Elon Musk de site in mei vorig jaar had heropend, ondanks een verbod van de lokale autoriteiten. Dat meldt The Washington Post.

Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post zijn er na de heropening van de fabriek voor elektrische auto's in de periode tussen mei en december ongeveer 450 coronabesmettingen geweest, op een personeelsbestand van circa 10.000 werknemers.

De fabriek in de buurt van San Francisco is een van de belangrijkste locaties voor Tesla. Daar worden de Model S, Model X en Model 3 gebouwd. Daarnaast is de fabriek goed voor de productie van het merendeel van alle auto-onderdelen van het bedrijf.

Musk had felle kritiek geuit op de gedwongen sluiting van de fabriek. Hij dreigde zelfs de fabriek en het eveneens in Californië gelegen hoofdkantoor van Tesla in Palo Alto te verplaatsen naar andere Amerikaanse staten.

Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post zijn er na de heropening van de fabriek voor elektrische auto's in de periode tussen mei en december ongeveer 450 coronabesmettingen geweest, op een personeelsbestand van circa 10.000 werknemers. De fabriek in de buurt van San Francisco is een van de belangrijkste locaties voor Tesla. Daar worden de Model S, Model X en Model 3 gebouwd. Daarnaast is de fabriek goed voor de productie van het merendeel van alle auto-onderdelen van het bedrijf. Musk had felle kritiek geuit op de gedwongen sluiting van de fabriek. Hij dreigde zelfs de fabriek en het eveneens in Californië gelegen hoofdkantoor van Tesla in Palo Alto te verplaatsen naar andere Amerikaanse staten.