In 2021 werden 362.510 vacatures gemeld aan de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Dat is de helft (50,5 procent) meer dan in 2020, zo maakt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) dinsdag bekend. De laatste zes maanden was er sprake van 'historisch hoge' vacaturecijfers.

In de maand december kreeg de VDAB zo'n 28.900 vacatures binnen. Dat zijn er ruim 3.200 minder dan in november, maar wel nog altijd ruim 58 procent meer dan december 2020. Voor kortgeschoolden zijn er zelfs driekwart meer vacatures. Zo staan er in de Antwerpse haven alleen al meer dan 7.000 vacatures open.

'De hoge vacaturecijfers blijven bewijs leveren van een erg krappe arbeidsmarkt. Deze maand zien we opnieuw een forse toename van het aantal vacatures waar geen diploma vereist is. Dat kan voor heel wat arbeidskansen zorgen voor kortgeschoolden', merkt minister Crevits op. 'Met VDAB en partners blijven we alles op alles zetten om te zorgen voor een goede match. Want dat we alle handen nodig hebben, is meer dan ooit heel duidelijk.'

De minister is ook positief over het feit dat een aantal sectoren die in 2020 nog erg zwaar getroffen waren door de coronacrisis, zoals ontspanning, cultuur en sport, en horeca en toerisme, vorig jaar weer meer personeel zochten. Ook de metaalsector, de vervaardiging van bouwmaterialen en openbare besturen lieten in 2021 een forse groei van het aantal vacatures zien.

De provincies met de meeste vacatures waren Antwerpen (100.682) en Oost-Vlaanderen (80.696), gevolgd door West-Vlaanderen (66.195). Voor heel Vlaanderen stonden er eind december nog meer dan 71.190 vacatures open, met Antwerpen en Oost-Vlaanderen op kop.

