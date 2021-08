De voorbije twaalf maanden werden 297.928 vacatures gemeld aan de VDAB. Dat is 16,4 procent meer dan in de periode van twaalf maanden daarvoor, zo meldt de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst maandag. Het aantal vacatures over twaalf maanden overschrijdt daarmee het pre-coronaniveau.

Metaal, vervaardiging van bouwmaterialen en energie, water en afvalverwerking zijn de sterkst groeiende sectoren, met minstens de helft meer vacatures. Ook financiële diensten en openbare besturen behoren tot de goed scorende sectoren. In juli 2021 werden 28.262 vacatures (zonder uitzendopdrachten) rechtstreeks aan de VDAB gemeld. Dat is 64,7 procent meer dan in juli 2020. Het hoge verschilpercentage ligt volgens de VDAB in lijn met andere positieve signalen over economisch herstel.