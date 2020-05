Als het van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) afhangt, dan blijft het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus geldig tot minstens het einde van dit jaar. En niet tot het einde van de zomervakantie, zoals minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) eind vorige week voorstelde.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd na de corona-uitbraak versoepeld. En dat was volgens de werkgeversorganisatie een goede zaak. 'Dankzij die maatregel kregen de bedrijven de afgelopen weken extra zuurstof en werden vele honderdduizenden werknemers behoed voor ontslag', zegt het VBO in een persbericht.

Volgens de werkgeversorganisatie is het 'cruciaal' om het systeem minstens tot eind dit jaar te behouden, omdat de gevolgen van de coronacrisis nog lang zullen aanslepen. Bovendien, argumenteert de organisatie, zullen vele bedrijven de impact met vertraging voelen, 'bijvoorbeeld omdat ze nu nog konden werken aan lopende orders, maar ondertussen geen nieuwe meer binnenkrijgen'.

'Het coronastelsel van tijdelijke werkloosheid is een economische stabilisator die inzet op het behoud van jobs en die er tegelijkertijd voor zorgt dat bedrijven het hoofd boven water kunnen houden', aldus Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO. 'Te snel overschakelen naar 'back to normal' kan de broze heropbouw van de economie schade toebrengen. Dat is nadelig voor iedereen', klinkt het.

Bevoegd minister Muylle zei eind vorige week in een interview met De Tijd dat ze de regering zou voorstellen om de tijdelijke werkloosheid door corona te verlengen tot 1 september. Na de zomer zou ze willen overschakelen op het meer voorwaardelijke systeem van economische werkloosheid. 'Zo willen we vermijden dat bedrijven die tijdelijke werkloosheid niet echt nodig hebben, er gebruik van blijven maken om hun kosten te drukken', zei ze.

