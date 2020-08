De werkgeversfederatie VBO zegt donderdag tevreden te zijn dat de Nationale Veiligheidsraad een evenwicht vond tussen maatschappelijke noden, volksgezondheid en handel en economie.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen is tevreden dat burgers met twee mogen gaan winkelen, zonder tijdslimiet. "De maatregel is een opsteker voor de detailhandel en heeft meer oog voor de realiteit van het winkelen", aldus het VBO.

Volgens het VBO namen de onderwijsactoren ook de juiste beslissing door de vijfdagenweek als nieuw uitgangspunt te kiezen. 'Dat gaat sociaal isolement tegen en biedt ook een oplossing voor het probleem van de kinderopvang voor werkende ouders', klinkt het nog.

'Voor het VBO is het evenwicht tussen het naleven van de gezondheidsmaatregelen met het oog op de volksgezondheid en de goede werking van de bedrijfswereld van het allergrootste belang. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden', besluit de werkgeversfederatie

Het Verbond van Belgische Ondernemingen is tevreden dat burgers met twee mogen gaan winkelen, zonder tijdslimiet. "De maatregel is een opsteker voor de detailhandel en heeft meer oog voor de realiteit van het winkelen", aldus het VBO. Volgens het VBO namen de onderwijsactoren ook de juiste beslissing door de vijfdagenweek als nieuw uitgangspunt te kiezen. 'Dat gaat sociaal isolement tegen en biedt ook een oplossing voor het probleem van de kinderopvang voor werkende ouders', klinkt het nog. 'Voor het VBO is het evenwicht tussen het naleven van de gezondheidsmaatregelen met het oog op de volksgezondheid en de goede werking van de bedrijfswereld van het allergrootste belang. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden', besluit de werkgeversfederatie