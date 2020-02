Het huidige model van sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers botst op zijn grenzen. Er is nood aan een nieuw overlegmodel, weg van het conflict. Die oproep lanceert het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) donderdag naar aanleiding van de 125ste verjaardag van de werkgeversorganisatie.

Het bestaande model van sociaal en economisch overleg dateert van de jaren zestig, aldus VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. 'Het bevat verschillende systeemfouten', constateert Timmermans. 'De voorbije decennia is het geëvolueerd van een partner- naar een conflictmodel. We moeten opnieuw evolueren naar een model van partnership.'

Het VBO wil over dat nieuw sociaal-economisch overlegmodel onderhandelen met de vakbonden. 'Het VBO is niet tegen de vakbonden. We werpen geen steen. We reiken hen de hand.' Concreet wil de grootste werkgeversorganisatie van het land rond de tafel gaan zitten met de bonden om, 'in alle discretie en zonder taboes', het sociaal overlegmodel te hervormen.

Nieuwe CEO

Nog vandaag werd bekendgemaakt dat Bart De Smet, de huidige CEO van Ageas, Bernard Gillot opvolgt als CEO van het VBO. Het is voor het eerst dat de voorzitter van de werkgeversorganisatie uit de financiële wereld komt.

De Smet wordt voor drie jaar voorzitter van de belangrijkste werkgeversorganisatie van het land en wordt meteen ook voorzitter van de Groep van Tien, het belangrijkste overlegorgaan van vakbonden en werkgevers.

De Smet, gewezen manager van het jaar in 2016, kent de werkgeverswereld goed. Hij was eerder voorzitter van verzekeringsfederatie Assuralia en was vicevoorzitter van het VBO.

Belangrijk, aldus VBO-topman Pieter Timmermans, is zijn parcours bij Ageas. Dat concern ging net als het VBO door heel wat veranderingen, en dat maakt De Smet de geschikte persoon om 'ons door de woelige oceaan van verandering te gidsen', dixit Timmermans.

De Smet zelf is alvast erg ambitieus. 'Het moet de ambitie van België zijn om tegen 2030 opnieuw in de top vijf te belanden van meest competitieve landen', aldus de Ageas-topman. De voorbije jaren is ons land teruggezakt naar de 22ste plaats. De focus om weer tot de toplanden te behoren moet volgens hem liggen bij een verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, een verdere afbouw van de loonhandicap en het uitbouwen van Brussel als financieel centrum.

Bart De Smet © belga

