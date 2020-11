Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraagt met aandrang maatregelen om de financiële ruggengraat van de bedrijven te versterken.

De heropening van de niet-essentiële winkels is een uiterst welgekomen beslissing voor de ongeveer 20.000 handelszaken en nog eens minstens evenveel zelfstandigen die de deuren opnieuw mogen openen, stelt het VBO vrijdag in een eerste reactie op de nieuwste coronamaatregelen. Zo'n 100.000 à 150.000 werknemers zullen daardoor ook hun job weer kunnen uitoefenen.

De beslissing is ook cruciaal omdat de voorziene mogelijkheden tot elektronisch winkelen (e-commerce en 'click and collect') maar voor een beperkt aantal winkels een oplossing boden. En dan ook maar voor een beperkt deel van de omzet, zeker in het licht van de hevige concurrentie van grote buitenlandse e-commercespelers.

Ook voor veel Belgische industrietakken (zoals de meubelindustrie of de bouwmaterialenproducenten) is de heropening van de Belgische winkels bijzonder belangrijk, omdat zij daar vaak de helft of meer van hun zakencijfer bij realiseren, zegt het VBO.

Toch blijft de economische situatie erg precair. Om een faillissementencrisis en bijhorende werkloosheidscrisis te voorkomen, roept het VBO de regering dringend op om werk te maken van een solvabiliteitsplan. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een nieuwe regeling Cooreman-De Clercq, het fiscaal mogelijk maken van wederopbouwreserves, het aanmoedigen van achtergestelde leningen, een herijking en versterking van de notionele interestaftrek, een versterking van de taxshelter voor start-ups en scale-ups en een mobilisering van spaargeld via gerichte incentives.

