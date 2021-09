Het aandeel van het noodlijdende Chinese vastgoedconcern China Evergrande Group is donderdag omhoog geschoten. Beleggers in Hongkong keerden terug van een vrije dag en verwerkten nog het nieuws dat Evergrande toch op tijd de rentebetalingen op een deel van zijn leningen zal voldoen.

De vrees dat de op een na grootste vastgoedontwikkelaar van China, die kampt met een schuldenberg van meer dan 200 miljard euro, niet zijn financiële verplichtingen zou nakomen zorgde eerder deze week voor forse koersverliezen voor Evergrande en onrust op de beurzen.

Het aandeel Evergrande noteerde tussentijds bijna 20 procent hoger. Eerder op de dag ging het aandeel zelfs meer dan 30 procent vooruit. Voor het gehele jaar staat het aandeel nog altijd zo'n 80 procent in de min. Voorzitter Hui Ka Yuan verzekerde dat het terugbetalen van investeerders de topprioriteit blijft van het bedrijf. Chinese Estates Holdings, de op een na grootste aandeelhouder van Evergrande, liet echter weten een deel van zijn aandelen Evergrande te hebben verkocht en zijn hele belang van 6,5 procent in het bedrijf te willen verkopen. Chinese Estates steeg 6 procent. Ook andere vastgoedbedrijven als China Vanke, Sun Hung Kai en Country Garden toonden herstel door de afnemende vrees dat een val van Evergrande de hele sector zal meesleuren.

De Hang Seng-index in Hongkong won 0,7 procent, mede dankzij het koersherstel van Evergrande. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, klom 2 procent. Topman Noel Quinn liet weten geen directe impact voor de bank te verwachten van de schuldproblemen van Evergrande. Wel zal een faillissement van het vastgoedconcern volgens hem een impact hebben op de financiële markten. In Shanghai won de hoofdgraadmeter 0,4 procent. De Chinese centrale bank pompte voor de tweede dag op rij miljarden extra in het financiële systeem zodat de banken voldoende geld hebben om schokken op te vangen. In Seoul daalde de Kospi 0,5 procent na een vakantieperiode in Zuid-Korea. In Tokio was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag.

