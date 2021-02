Het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Aedifica heeft zijn eerste stap gezet in Ierland. Het heeft in de zuidwestelijke handelsstad Mallow een rusthuis gekocht voor ongeveer 25 miljoen euro, zo meldt Aedifica maandagochtend.

Het woonzorgcentrum Bridhaven, dat dateert van 2004, biedt onderdak aan 184 mensen.

Het is de eerste investering van Aedifica in Ierland. Dat is het zevende land in de portefeuille van het vastgoedbedrijf, na België, Duitsland, Finland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. De volledige portefeuille van Aedifica bestaat uit meer dan 490 sites, met een waarde van meer dan 3,5 miljard euro.

'We zijn verheugd over deze belangrijke stap vooruit in ons Europese groeiverhaal en werken al aan de verdere ontwikkeling van de activiteiten van de groep in Ierland', stelt Aedifica-topman Stefaan Gielens in een persbericht. Volgens de groep biedt de Ierse markt 'interessante parameters' voor langetermijninvesteringen in zorgvastgoed, zoals een snel vergrijzende bevolking.

Het vastgoedbedrijf maakt deel uit van de sterindex Bel20 van de beurs van Brussel en is ook genoteerd op de beurs van Amsterdam.

