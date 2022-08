Vanbreda Risk & Benefits, de grootste verzekeringsmakelaar van het land, neemt Soenen Verzekeringen in West-Vlaanderen over. Soenen heeft kantoren in Poperinge, Ieper en Roeselare en vertegenwoordigt een jaaromzet van 2,3 miljoen euro.

Vanbreda Risk & Benefits uit Antwerpen is de voorbije jaren sterk gegroeid. In 2020 nam de verzekeringsmakelaar in eigen land de kaap van 100 miljoen euro omzet. Tegen 2030 wil CEO Pedro Matthynssens dat getal verdubbelen. Hij rekent daarvoor op een volgehouden interne groei van 6 procent op jaarbasis, maar ook op overnames.

Zopas maakte Vanbreda bekend dat het zijn positie in West-Vlaanderen gevoelig versterkt dankzij de overname van Soenen Verzekeringen. Dat makelaarskantoor is gespecialiseerd in bedrijfsverzekeringen, vooral voor kmo's en zelfstandigen. Er zijn vestigingen in Poperinge, Ieper en Roeselare. Het bedrijf heeft 16 medewerkers en vertegenwoordigt een jaaromzet van 2,3 miljoen euro.

Soenen Verzekeringen wordt geleid door bestuurders Kenneth Rommens en Luc Vanoverberghe. Zij blijven aan boord om de lokale klanten te bedienen. "Met dit partnership vergroten we onze geografische voetafdruk", zegt Matthynssens. "Wij zijn vandaag een belangrijke speler op de kmo-markt met een centrale afdeling in Antwerpen en lokale aanwezigheid in alle Vlaamse provincies. Wij geloven sterk in de combinatie van onze inkoopkracht met een goede lokale dienstverlening en een sterke klantenrelatie."

Kenneth Rommens verklaart in een persbericht de keuze voor Vanbreda: "Wij hebben de ambitie om deel uit te maken van een groter geheel met meer resources en expertise, bijvoorbeeld op het vlak van IT en compliance. Ook de gespecialiseerde kennis van Vanbreda over complexere verzekeringsrisico's en het internationale netwerk waartoe ze behoren, zijn voor ons en onze klanten extra troeven."

Nederland

Vanbreda Risk & Benefits bedient meer dan 25.000 bedrijfsklanten vanuit 18 kantoren in de Benelux. De onderneming groeide de voorbije jaren uit tot de grootste verzekeringsmakelaar en risicoconsultant in België. Ze heeft ook een belangrijke activiteit in employee benefits. Naast België mikt Vanbreda voor expansie vooral op Nederland. De makelaar uit Antwerpen hoopt bij onze noorderburen uit te groeien tot een toonaangevende speler..

