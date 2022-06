Op maandag 20 juni zullen de bewakingsagenten van Brussels Airport het werk neerleggen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg zaterdag. Volgens een vakbondsman van G4S in de kranten zou 80 procent van de personeelsleden al aangekondigd hebben mee te staken, wat dus voor zware hinder zou kunnen zorgen bij de veiligheidscontroles op de luchthaven.

De actiedag op 20 juni is geen nationale staking, maar er wordt in Brussel wel betoogd door de vakbonden voor meer koopkracht. Werknemers die willen betogen, kunnen zich op hun stakingsrecht beroepen. Het personeel van G4S wil er protesteren tegen de werkdruk, zegt de vakbondsafgevaardigde in Het Nieuwsblad.

Hoe groot de hinder die dag op de luchthaven zal zijn, is nog niet duidelijk. Een woordvoerster van Brussels Airport zegt dat de bewakingsagenten niet zomaar kunnen vervangen worden, omdat ze over speciale licenties beschikken.

Volgende week zit de luchthavenuitbater samen met de verschillende actoren op de luchthaven, om te kijken of er bijzondere maatregelen nodig zijn. 'Die preventieve vergaderingen doen we regelmatig, op bijzonder drukke dagen of als er acties zijn aangekondigd. We zullen bekijken waar en hoeveel personeelsleden in de verschillende diensten actie gaan voeren, en hoeveel passagiers en vluchten er die dag verwacht worden. Het cijfer van 80 procent stakers is ons nog niet bevestigd', aldus de woordvoerster.

Op basis van die cijfers kunnen dan maatregelen genomen worden, zoals het advies om enkel met handbagage te reizen of het preventief schrappen van vluchten, zegt de woordvoerster. Ze raadt reizigers aan om zich te informeren bij hun luchtvaartmaatschappij, maar beklemtoont dat het nu nog te vroeg is om de impact te kennen.

