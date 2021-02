Het Waalse biotechbedrijf Mithra heeft Leon Van Rompay aangesteld als CEO ad interim. De Luikse zakenman François Fornieri zet een stap terug als CEO van het beursgenoteerde bedrijf gedurende maximaal een jaar, meldt Mithra.

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Fornieri in de Nethys-zaak. Hij is intussen vrijgelaten onder voorwaarden.

Fornieri sprak woensdagavond een vergadering van de raad van bestuur toe, na de aanklacht tegen hem in 'een zaak gerelateerd aan functies die hij eerder bekleedde in een bedrijf dat niet gelinkt is aan Mithra', aldus het persbericht. Aan het einde van de vergadering aanvaardde de raad van bestuur dat Fornieri een stap terug zet als CEO, 'tot nader order voor een maximum van 12 maanden'.

De raad van bestuur stelde Leon Van Rompay aan als CEO ad interim. Fornieri blijft ter beschikking van die nieuwe topman, klinkt het nog.

Van Rompay heeft meer dan veertig jaar ervaring in de farma-industrie op de teller. Hij bekleedde verschillende managementfuncties bij grote bedrijven zoals Bayer, Glaxosmithkline en Zambon. In 1999 richtte hij Docpharma op, een bedrijf dat gespecialiseerd is in generische geneesmiddelen en in 2005 werd verkocht.

Financieel directeur Christophe Maréchal was eind januari al aangesteld als interim-CEO van Mithra. Hij kan zich nu opnieuw richten op het financieel bestuur van Mithra, klinkt het nog.

