Van dierenoppasser tot koekjesbakker: de vakantiejobs van Peter Quaghebeur, CEO van SBS Belgium

Karin Eeckhout medewerker Trends

Peter Quaghebeur, CEO van SBS Belgium, vertelt over zijn vakantiejobs. 'Dat ik in mijn eentje een hele bende apen onder controle heb leren houden, is me nadien nog van pas gekomen.'

Peter Quaghebeur © Debby Termonia

Ik heb heel wat vakantiejobs op mijn palmares. Ik ben er al mee begonnen toen ik nog op de middelbare school zat. Twee zomers werkte ik toen in Bellewaerde Park, als dierenoppasser. Ik voederde de gieren en was dikke vrienden met de giraffen. Bruno en Eva, heetten ze, en ze draaiden hun kop naar beneden zodat ik ze kon aaien.

...

