Van bioscoop naar cultuurhuis: de programmering van Kinepolis

Op 22 november begint bij Kinepolis het nieuwe seizoen van Kunst in de Cinema met een documentaire over de Weense kunstenaar Egon Schiele en zijn vriend en leermeester Gustav Klimt. "Met Kunst in de Cinema brengen we een reeks Britse documentaires van Phil Grabsky, speciaal gemaakt voor het grote scherm", vertelt Tom Dhaenens, de productmanager van Kinepolis. "Sommige belichten een interessante expositie in het buitenland, waar de Belgische kunstliefhebber niet zo snel geraakt. Andere zoomen in op een kunstenaar of op een iconisch meesterwerk uit de kunstgeschiedenis. Zo is er dit seizoen een documentaire over de waterlelies van Claude Monet, een die focust op de jonge jaren van Pablo Picasso, een over het leven van Rembrandt en een over de invloed van de Japanse kunst op het werk van Van Gogh."

