Heel wat ondernemingen slagen er nog altijd niet in hun eigen gegevens te interpreteren. Valerie Zapico helpt hen met haar bedrijf Valkuren.

In de Noorse mythologie zijn de Walkuren oorlogsgodinnen die op de rug van gevleugelde paarden over de slagvelden vliegen op zoek naar gevallen strijders. Die voeren ze door de wolken naar de god Odin. Valerie Zapico (38) moest niet lang zoeken naar een naam voor haar technologiebedrijf. Ze staat als vrouw aan het hoofd van Valkuren, dat gespecialiseerd is in dataopslag in de cloud. De software van Zapico verzamelt bedrijfsgegevens die vervolgens worden geanalyseerd, zodat de klant er efficiënt mee aan de slag kan. "Er zit heel veel kennis in data", verduidelijkt Zapico. "Onze slagzin is daarom: unlock the power of data. Die meerwaarde kunnen bedrijven inzetten om hun processen, hun resultaten en uiteindelijk hun winst te verbeteren. Maar vaak is het onze eerste taak alle irrelevante data te elimineren. Pas daarna kunnen we de ondernemingen helpen te begrijpen welke schat aan informatie ze bezitten en wat ze ermee kunnen doen." Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om uw of mijn data, zoals telecomspelers die verzamelen. Het gaat alleen om de data die voor het bedrijf interessant kunnen zijn, zoals interne gegevens of bijvoorbeeld het weerbericht, als dat belangrijk is voor hun productieproces. Velen zouden die technologie als artificiële intelligentie omschrijven. Toch spreekt Zapico over machinelearning, aangezien het veelal om gegevens uit productiemachines of computersystemen gaat. "Onze applicatie en het bijbehorende dashboard zijn een soort agenda die ervoor zorgt dat ondernemingen op het juiste moment actie ondernemen om niet in de problemen te komen", verduidelijkt de onderneemster. "Zo kan worden voorspeld of een productielijn kan haperen. Daardoor kunnen onze klanten tijdig actie ondernemen." Ook in andere afdelingen, zoals de marketing, kan Valkuren helpen. Bepaalde signalen kunnen aangeven of een klant zal afhaken. Snel en accuraat anticiperen kan die klant toch aan boord houden. Aan de andere kant van de taalgrens en in Brussel heeft Valkuren grote klanten. Onder meer Total, GSK en MIVB-STIB zitten in het klantenbestand. In Vlaanderen is het bedrijf nog weinig bekend, geeft Zapico toe. "Waarschijnlijk door mijn mindere kennis van het Nederlands, maar ik werk eraan. Ik wil mijn team graag uitbreiden met personen die de taal wel machtig zijn." "We zijn nog altijd een klein bedrijf van vijf personen", zegt Zapico. "Een jong team ook. Stap per stap groeien we samen. Als de coronacrisis iets positiefs heeft voortgebracht, dan is het wel dat iedereen gedwongen werd om beter te communiceren. Dat kan alleen in ons voordeel spelen. Ook voor de technologiewereld in het algemeen. Door de pandemie kon en moest die versnellen." Toch waarschuwt de onderneemster voor de klassieke valkuilen: "We moeten ervoor zorgen dat niemand achterblijft. Niet iedereen zit in een even bevoordeelde positie als wij. Er is een andere, donkere kant aan het verhaal: sommigen hebben geen toegang tot een computer of andere technologie. Dat onevenwicht wegwerken wordt een uitdaging voor de hele maatschappij. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat genoeg jongeren hun weg vinden naar de techsector." Zelf draagt ze graag haar steentje bij. Iedereen mag haar opbellen voor een inspirerende babbel of voor tips. "Het is zo belangrijk om jongeren, en zeker meisjes, te overtuigen van hun capaciteiten", verduidelijkt Zapico. "Toen ik zestien jaar geleden begon te werken, regeerden de mannen over de sector. Tegenwoordig kom je overal vrouwen tegen. Ik denk dat het makkelijker wordt. Al ben ik misschien bevoordeeld, want ik heb natuurlijk mijn ervaring mee." Een goed personeelsbeleid is volgens Zapico de belangrijkste waarde van een technologiebedrijf. Als ze iemand wil aanwerven, heeft ze eerst een informele babbel in plaats van een stroef sollicitatiegesprek. Ze wil de persoon achter de werknemer leren kennen. Pas als er een goede initiële klik is, komen de zaken ter sprake. Ook ziet Zapico dat jongeren steeds meer belang hechten aan een evenwichtige balans tussen hun werk en hun privéleven. Die rust wil ze hen graag geven, omdat ze er zelf ook naar snakt. "Ik vind het erg belangrijk dat iedereen af en toe zijn hoofd kan uitschakelen. Daar kunnen en mogen we niet tegen vechten. Ik steun mijn werknemers als ze even op adem willen komen." Die adempauze vindt de Française zelf in bokslessen en ritjes op de motor. Het maakt haar hoofd leeg. Volgens Zapico leerde ze zo ook veel normen en waarden die ze in haar bedrijf wil overdragen aan het personeel. "Tijdens het boksen moet je respect hebben voor je tegenstander, terwijl je je eigen kracht ontketent. Dat is een moeilijk evenwicht. Zeker in het begin. Maar zodra je het gevonden hebt, is het een mooie meerwaarde en kun je elke uitdaging aan. Op de motor moet je altijd gefocust zijn, anders crash je. Ook die ingesteldheid neem ik mee in mijn bedrijf." Zapico steunt haar werknemers onvoorwaardelijk. Wie in zijn beginjaren nog niet veel vakantiedagen heeft, mag er toch tussenuit. Ze zorgt ook voor happy moments op de werkvloer, met verrassingen en activiteiten. Ze is ervan overtuigd dat een gelukkige werknemer langer in het bedrijf zal blijven. Daarom investeert ze in hen door trainingen aan te bieden, zoals IT en soft skills, maar biedt ze ook toegang tot een platform met activiteiten en kortingen om te sporten, boeken te kopen of reizen te plannen. Intussen denkt de onderneemster verder aan de toekomst van haar bedrijf, in de vorm van software-as-a-service voor kmo's. Dat moet bedrijven nog sneller aan kwaliteitsvolle data, en bijgevolg ook aan een groter rendement op de investeringen helpen. Dat Valkuren een plaats in de Belgische techwereld heeft veroverd, noemt de Franse haar grootste prestatie. "Het bedrijf is geslaagd, hoewel ik in de beginjaren geen netwerk had in België. Ik ben volledig van nul begonnen en kon in de eerste jaren alleen terugvallen op mezelf en op enkele freelancers. Bijna zeven jaar later hebben we onze plaats opgeëist. Dat maakt me oprecht gelukkig." Zapico kan niet meer zonder Brussel en ze heeft de Belgische nationaliteit aangevraagd, want ze heeft het hier naar eigen zeggen "heel goed".Tegelijkertijd kan de hoofdstad niet meer zonder Zapico. Vorige week raakte bekend dat ze de organisatie Women In Big Data in Brussel zal leiden.