Verscheidene chauffeurs van De Lijn in de rand rond Brussel hebben dinsdagochtend het werk neergelegd. Dat meldt woordvoerster van De Lijn Ine Pieters. Het busverkeer is daardoor zwaar verstoord. Ook werknemers van de technische diensten gingen staken.

Als gevolg van de staking bij De Lijn is dinsdagmorgen een groot deel van de chauffeurs in de stelplaatsen van Leerbeek, Meerbeek, Dilbeek, Asse, Grimbergen en het Rad niet uitgereden. Er wordt hierdoor niet gereden op de lijnen 116, 117, 126, 127, 136, 144, 160, 161, 171 en 625. Met uitzondering van de lijnen 161, 163, 164, 165, 212, 213, 214, 355 en 810 waar er nauwelijks of geen hinder is zijn er ook op de andere lijnen ritten weggevallen. In een mededeling laat De Lijn weten de actie te betreuren en aan te sturen op een vergadering met de vakbonden om te vernemen wat de aanleiding is voor de actie en het zoeken naar oplossingen.

Volgens vakbondssecretaris Marcel Conters (ACOD) is de vakbondsactie in de eerste plaats een reactie op fouten in de planning van chauffeurs, waardoor die in onregelmatige werkroosters tewerkgesteld worden, wat dan weer ten koste gaat van hun sociale en familiale leven. 'Voorheen werden de planningsdiensten lokaal in een stelplaats uitgevoerd. De problemen zijn begonnen toen deze gecentraliseerd werden per regio en ervaren planners zijn opgestapt. Het gevolg is een opstapeling van foute opdrachten, geen aanwezige vervangingen, personeelstekort, rustdagen en verlofdagen niet in orde, afgeschafte ritten', aldus Conters.

Ook de slecht werkende personeelsadministratie met foutieve berekeningen van loon, vergoedingen, terugbetalingen... ligt het personeel zwaar op de maag. Er is volgens Conters momenteel sprake van een algemene malaise binnen De Lijn. 'Het actualiteitsdebat vorige week in het Vlaams parlement, waarbij linkse en rechtse partijen lijnrecht tegenover mekaar stonden en de nieuwe bevoegde minister geen antwoord had, heeft voor een grote onzekerheid en frustratie gezorgd bij het personeel over de toekomst van het bedrijf', aldus de vakbondsman.

Bij de staking van dinsdag hebben in de vermelde stelplaatsen overigens niet alleen de chauffeurs het werk neergelegd, maar ook de technische diensten. Ook hier wordt gestaakt tegen de manklopende organisatie, wat zich onder meer vertaalt in problemen bij het beheer van wisselstukken voor bussen en trams, ICT-problemen en ondersteuning van de technici.